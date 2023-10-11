拿下微軟亞馬遜大單！AMD出貨量快速成長 後年有機會達輝達的3成
國際分析師郭明錤今（11）日指出，美國晶片廠超微（AMD）明（2024）年AI晶片的出貨量約是輝達（NVIDIA）的10%。微軟與亞馬遜是AMD AI晶片的前2大客戶，他表示，若AMD能與微軟合作順利，且成功取得Meta與Google訂單，到了2025年其AI晶片出貨量可望達到NVIDIA的30%。
記者鄭妤安／台北報導
據了解，AMD有超過50%出貨給了微軟，微軟可說是AMD 明年AI晶片最大的客戶，其次是亞馬遜。如今，Meta與Google正在測試AMD的AI晶片，郭明錤估計Meta成為AMD AI晶片的下一個CSP（雲端服務供應商）客戶的機會較高。
他表示，由於CSP的軟體能力較高，可解決AMD在軟體方面的弱項，故AMD AI晶片主要銷售對象為CSP，而2025年AMD的AI晶片主要客戶預期仍是CSP。
根據郭明錤調查指出，AMD明後兩年的出貨預期將快速成長。2024年AI晶片的出貨量約是NVIDIA的10%。若微軟與AMD合作順利，且AMD能取得Meta與Google訂單，預計2025年AMD的AI晶片出貨量可顯著達Nvidia的30%，甚至超過。