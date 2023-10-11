國慶焰火被批荒腔走板 盧秀燕正式道歉「內心仍充滿感激」
昨晚在台中舉辦的國慶焰火，發生提早施放20分鐘、無人機展演臨時喊卡、舞台設計背向民眾等缺失，網路罵成一片。台中市長盧秀燕下午在議會備詢時，正式為活動辦得不夠完善表示道歉，她透露內心充滿感激、收穫仍大於損失。
記者顏幸如／台中報導
昨晚國慶焰火狀況連連，今（11）日台中市議會砲火隆隆，朝野議員不斷提出質疑與檢討，台中市議員江肇國質詢時指出，他很喜歡盧秀燕在致詞時講的「台中讓台灣更好」的觀念，很可惜台中昨天表現得不夠好，讓國慶焰火至今罵聲不斷，取消的無人機、荒腔走板的舞台設計、未盡周全的疏運跟分流，到目前為止市長只表示「有點委屈」、要請滅火器吃飯，卻未為不周到、有疏失的部分清楚說明。
盧秀燕答詢時表示，中央給的補助很少，台中等於自己籌備、動員人力、物力、經費籌辦國家慶典，目的是希望大家看見台中、為國家慶生，對於台中市在國家慶典中出一份力，卻辦得不夠完美與完善，真的要表示抱歉。
盧秀燕認為，大致上來說，收穫還是大於損失，例如昨天捷運創開通以來載客量創新高有6萬多人、逢甲商圈生意多3倍以上、台中觀旅業者生意好很多，她還是充滿感激。
江肇國認同盧秀燕的態度，表示市長本來就應該道歉，迎接全國民眾看國慶焰火，應該做足準備，各局處在市長道歉後都應啟動檢討作業，不要讓大型活動留下這麼多批評跟遺憾、不要讓台中蒙羞。