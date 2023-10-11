籃籃花3萬變長髮！缺席《綜藝大集合》要大家別擔心沒被熊霓取代
樂天啦啦隊女孩籃籃，今（11）日和台南市長黃偉哲一同出席全國運動會記者會。籃籃一改過去俏麗短髮，以長髮馬尾全新造型，亮麗登場，她表示，自己也很不習慣，「洗頭就要洗半小時，吹頭又1小時，太浪費時間了」！籃籃為了在個人秀給大家耳目一新的感覺，特別花將近3萬元接髮，雖認識造型師有打折，但籃籃還是很心疼荷包，所以儘管演出已結束，她還捨不得拆。籃籃今缺席《綜藝大集合》錄影，不禁讓人擔心是否被師妹熊霓取代位置，她趕緊澄清，「不要擔心，我下禮拜還會在」！
記者黃盈容／台北報導
全國運動會21日在台南登場，身為台南人的籃籃，今受邀擔任宣傳大使，因此特別向《綜藝大集合》請假出席記者會。籃籃也推薦，自己回家鄉必吃鱔魚意麵，還有王氏魚皮湯。
她日前Po長髮造型的影片，引起迴響。籃籃也意外，「好像大家也蠻能接受長髮，我自己是覺得長髮的人設跟我本身的個性會有點小衝突，但大家看完長髮之後，希望我從諧星再轉回真正的那種偶像派的女團的造型，就有很多聲音這樣」，也讓她猶豫是否拆掉。
一向都短髮造型的籃籃，很不習慣長髮，要花很多時間，洗、吹就花費1.5小時，才發現短髮真的很方便，「像我們這三天的球賽都下雨，然後我們都是淋雨的狀態在跳應援，然後淋雨那個頭髮越來越重，我一直覺得有人在後面拉我」。
籃籃一直被和張立東被送作堆，相當無奈，直說：「我還是希望他可以早日找到新的對象，希望他的人生可以幸福。」但籃籃並不想幫張立東介紹對象，「再介紹給我的好朋友的話，這樣子交友圈，會不會有點太複雜。」籃籃不忘再次強調，自己理想型是大谷翔平，「他如果現在跟我就是求婚的話，我會原地結婚」。