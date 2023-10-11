專家籲持續關注以巴衝突　看台股Q4待攻高！有選舉與作夢行情加持

我是廣告 請繼續往下閱讀
看多理由包括：一是半導體調整已近尾聲，準備迎接復甦與回升行情；二是大選將在明年1月13日舉行，歷屆大選前政策資金作多行情帶動台股上漲機率高。此外，也可留意政府委外代操銀彈釋放量能，伺機進場，偏多看待；三是歷年第四季作夢行情、元月紅包行情等，提供後續行情動能支撐。
根據Bloomberg資料統計，1996年至2020年歷屆選前3個月至選前1個月，台股上漲機率分別高達57%至71%，大盤表現上，僅選前1個月呈現平盤，選前2個月、選前3個月都呈現上漲的情形，期間也曾經出現整體系統性風險干擾，包括：2000年發生科技股泡沫化、2011年發生歐債危機、2016年曾發生中國股災等，都帶來股價較大波動，若扣除系統性風險發生年份，台股在選前1個月、選前2個月、選前3個月，台股全數呈現上漲，平均漲幅分別可達3.62%、6.93%，及8.61%，選前一季宜把握佈局台股機會。
張正中分析，近期在美債殖利率大幅彈升，帶動強勢美元與外資賣壓，預估短期內賣壓仍將持續，台股持續利空測試階段，短線震盪持續籠罩下探壓力，但就景氣面來觀察，隨美國製造業庫存去化已近尾聲，景氣可望漸次落底，科技次產業的景氣走勢略有差異，但多在底部，或接近底部的地方，張正中樂觀認為，待下一波庫存回補，可望拉動景氣回升，加上升息可望在第四季同步見頂止步，台股可望迎來多頭反攻。
張正中強調，台股第四季因年底旺季、作夢行情，向來多判呈現上漲，另外，今年底適逢明年元月大選前，也更加挹注多頭動能，研判台灣廠商企業獲利最差的狀況已過，第四季獲利衰退的情況扭轉，明年度獲利逐季走揚。
投資策略上，張正中建議投資人，仍宜把握定期定額方式投資堅持耐心，投資人也不妨搭配定期不定額策略，把握跌幅較大時，如8月份以來股價震盪較大，投資部位下跌超過一成時，可以加大扣款金額，反之，一旦後續反彈加大，投資部位漲幅超過一成時，則可減少扣款金額。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多「以巴戰火再起」相關新聞。