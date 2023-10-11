鑽研台積電資產負債表！謝金河提擴廠主因　有信心喊：我是安心的

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謝金河指出，陸行之質疑台積電的債券投資策略不妥「他認為台積電在5年內將這些現在市場擔心價格崩盤及違約的公司債，政府債券，及其他資產，從2018年1200多億元增加到2700多億元，他擔心台積電如何面對如此龐大又多樣的公司債券及政府債券，台積電如何管理並因應可能的『爆雷風險』？」
謝金河說，陸先生一輩子都在分析台積電，每一次對台積電的報告，他都很仔細看，這次批評台積電股價表現普遍，其實除了今年Nvidia因為AI股價大放異采外，大多數半導體企業股價表現都很普通，因此，陸先生對台積電的看法不是從技術面切入，而是從財務報表分析，尤其是針對資產負債表，他也就順著這個方向仔細看看台積電的內容。
謝金河提到，這些年台積電獲利急速上升，累積現金的實力也愈來愈強，從2020年的6601.7億元，3年幾乎增加一倍。台積電滿手現金，為了因應升息，資產𤫊活配置是必要的。台積電在2018年公司債佔整體債務約70%，到今年中近95%，所有的公司債都是固定利率計息，而且到2024年以前沒有到期債務，2025到期債務只佔整體債務6.5%。
更值得關注的是，台積電在升息的趨勢下，已經將資金成本鎖定在低利率結構中，謝金河認為，不論是面對台灣的央行未來升息，或是美元維持在高利率的財務成本衝擊相對減低。台積電應付公司債帳面金額9078億元，應付公司債公允價值為8226億元，負債評價利益有861億元。
謝金河還說，台積電每年資本支出約320到360億美元之間，帳上1.2767兆元現金可以充分支應，「台積電也是全球唯一能靠著自身盈餘擴廠，不用向股東伸手要錢的半導體公司」，其債持有超過1000萬美元的部位，都是金融機構債或是優質企業債，單一債券對公司損益影響甚微。
文末，謝金河說，如果把台積電當成企業個案，在升息環境下，提早資產負債的配置佈局，降低利率敏感缺口，讓財務操作不是總是以成本為中心，這才是真正的價值所在。因此，在他看完台積電財務報告後，喊出「我是安心的」。