MLB／無路可退我是誰！寄望老將Lynn先發 避免被響尾蛇橫掃
在大聯盟（MLB)例行賽以100勝62負的優異表現，直接晉級國聯分區系列賽的洛杉磯道奇隊，未料前兩場比賽在自家主場遭響尾蛇隊逆襲，分別以11:2、4:2輸球，系列賽目前陷入0:2的絕對落後，晉級態勢渺茫，道奇隊必須在客場力求突破，將戰線延長。
實習記者陳品翔 /綜合報導
前兩戰道奇的先發投手柯蕭（Clayton Kershaw） 、米勒（Bobby Miller） ，合計僅先發二局，卻失掉九分，防禦率是相當高的40.50，創下季後賽史上最差紀錄。第三戰道奇預計將推派36歲老將右投蘭斯·林恩（Lance Lynn） 先發，林恩生涯在季後賽累計出賽27場，成績5勝5敗，防禦率5.28。而談到為何選擇林恩出賽背水一戰的G3，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts） 表示，球隊十分相信林恩的老將經驗，「 我對林恩非常有信心，這也是為什麼我選擇他作為這場關鍵戰役的先發投手」。
除了投手問題之外，打擊方面也必須有所調整，作為開路先鋒的穆奇·貝茲（Mookie Betts） 前兩戰沒有擊出任何安打，兩戰共計7支0，二棒的佛瑞迪‧佛里曼（Frederick Freeman） 也僅有一安打的表現，道奇明若想要在客場贏球，兩大主力球員勢必得挺身而出。
而亞利桑那響尾蛇隊，在2:0優勢的情況下，Ｇ3將推派 Brandon Pfaadt先發，本季共先發出賽18場，戰績3勝9敗，防禦率5.72，響尾蛇隊希望能順利在自家主場關門，前往下一階段國聯冠軍賽。