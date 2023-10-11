遭中國關押3年！澳洲華裔記者成蕾獲釋返家　路透：中澳關係突破

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成蕾案很快成為中澳之間的外交議題，艾班尼斯透露，每當澳洲政界人士與中國同行會面時，澳洲方都會提出對於成蕾遭關押的疑問，包括艾班尼斯自己也曾向中國國家主席習近平關切此案。艾班尼斯規劃在今年稍晚時訪問中國，成為50年來首位訪問中國的澳洲總理。艾班尼斯曾指出，成蕾獲釋並非自己訪中的先決條件，但艾班尼斯也坦承，澳洲許多民眾認為，在訪中前應該致力推動於讓成蕾回家。
《路透社》報導表示，分析人士指出，成蕾獲釋代表中澳兩國關係的突破，表明澳洲不再因北京反對的言論和政策措施而受到中國的懲罰，不過，兩國關係雖然有所進展，但雙方之間存在的一些困難，並沒有從根本上改變，還需要付出更多努力來穩定關係。
中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上，回覆成蕾獲釋一事時表示，成蕾遭北京市第二中級人民法院開庭審理後，依「為境外非法提供國家秘密罪」，判處有期徒刑2年11個月，附加驅逐出境，服刑期滿後便依法驅逐。汪文斌強調，案件審理期間保障了當事人的各項權利，也落實了澳洲領事的探視與獲得通報等領事權。至於成蕾獲釋是否意味中澳關係朝好的方向發展，汪文斌表示，一個健康穩定的中澳關係，符合兩國和兩國人民的利益，也有利於地區和世界的和平穩定。中方願同澳方一道推動兩國關係持續改善，更好地造福兩國人民。