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遭中國關押3年！澳洲華裔記者成蕾獲釋返家　路透：中澳關係突破

▲被中國以涉嫌「為境外非法提供國家秘密」罪指控，而遭逮捕關押了3年的澳洲華裔記者成蕾（Cheng Lei），今（11）日已遭釋放返回墨爾本。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲被中國以涉嫌「為境外非法提供國家秘密」罪指控，而遭逮捕關押了3年的澳洲華裔記者成蕾（Cheng Lei），今（11）日已遭釋放返回墨爾本。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

被中國以涉嫌「為境外非法提供國家秘密」罪指控，而遭逮捕關押了3年多的澳洲華裔記者成蕾（Cheng Lei），今（11）日已獲釋返家回到墨爾本，澳洲外交部長黃英賢前往機場迎接成蕾，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也稱成蕾獲釋讓所有澳洲公民同感歡欣，《路透社》認為這堪稱是中澳兩國關係的突破。

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成蕾是澳洲公民，原為中國環球電視網（CGTN）財經記者，2020年8月被中國關押至今，罪名為「為境外非法提供國家秘密」，但成蕾家屬曾表示，有關部門對成蕾的指控讓他們沒有頭緒，成蕾今年8月透過澳洲官員對外發表公開信，談到自己「想念太陽，也已經3年沒見過一棵樹了。我的牢房有一個窗口，陽光偶爾會灑進來，但我一年只能站在那裡10個小時。更重要的是，我想念我的孩子們」。

成蕾案很快成為中澳之間的外交議題，艾班尼斯透露，每當澳洲政界人士與中國同行會面時，澳洲方都會提出對於成蕾遭關押的疑問，包括艾班尼斯自己也曾向中國國家主席習近平關切此案。艾班尼斯規劃在今年稍晚時訪問中國，成為50年來首位訪問中國的澳洲總理。艾班尼斯曾指出，成蕾獲釋並非自己訪中的先決條件，但艾班尼斯也坦承，澳洲許多民眾認為，在訪中前應該致力推動於讓成蕾回家。

《路透社》報導表示，分析人士指出，成蕾獲釋代表中澳兩國關係的突破，表明澳洲不再因北京反對的言論和政策措施而受到中國的懲罰，不過，兩國關係雖然有所進展，但雙方之間存在的一些困難，並沒有從根本上改變，還需要付出更多努力來穩定關係。

中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上，回覆成蕾獲釋一事時表示，成蕾遭北京市第二中級人民法院開庭審理後，依「為境外非法提供國家秘密罪」，判處有期徒刑2年11個月，附加驅逐出境，服刑期滿後便依法驅逐。汪文斌強調，案件審理期間保障了當事人的各項權利，也落實了澳洲領事的探視與獲得通報等領事權。至於成蕾獲釋是否意味中澳關係朝好的方向發展，汪文斌表示，一個健康穩定的中澳關係，符合兩國和兩國人民的利益，也有利於地區和世界的和平穩定。中方願同澳方一道推動兩國關係持續改善，更好地造福兩國人民。

 

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