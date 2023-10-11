金廈大橋公投提案 內政部次長：涉及國安問題 應是全國性公投
民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜皆曾表態支持蓋「金廈大橋」公投，國民黨立委陳玉珍今（11）日在立法院質詢指出，金廈大橋是否屬地方性公投事項，對此，中選會委員被提名人、內政部次長吳容輝回應，這涉及國安及兩岸關係條例，「若提案可能成全國性公投」。
記者林怡昕／台北報導
立法院「內政委員會」今天邀行政院秘書長李孟諺列席，審查行政院函送中選會委員提名名單，其中黃秀端、陳月端、蒙志成為續任委員，內政部政務次長吳容輝、政治大學選舉研究中心主任游清鑫則為新任委員。
陳玉珍在質詢時，要五位被提名人對針對興建「金廈大橋」公投表態，另外，也詢問如果金門縣政府認定是地方性公投後，是否需要送到內政部。
吳容輝回應，這案涉及國安問題，也涉及到兩岸關係條例，其實這個案子還沒到內政部邀集相關單位單位認定的階段，「但初步認為不只是地方公投」。陳玉珍再追問，所以可以發動全國性公投嗎？吳容輝回應，提案當然可以。
針對金門縣政府認定是地方性公投後，是否需要送到內政部？吳容輝則回應，這要看是否真的是地方性公投，如果單純是地方性公投，當然是地方去決定，不過，若屬全國性公投，就要送到中央，金門縣政府認定不一定是對的，若中央認為不屬於地方性公投，仍會主動予以糾正。