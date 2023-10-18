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金鐘58／黃豪平4度主持紅毯！竟遇出道11年重大危機：江郎才盡了

▲黃豪平第4度接下金鐘獎的紅毯主持人，出道11年的他竟遇上重大危機，直呼：「江郎才盡了！」（圖／記者陳明中攝影）
▲黃豪平第4度接下金鐘獎的紅毯主持人，出道11年的他竟遇上重大危機，直呼：「江郎才盡了！」（圖／記者陳明中攝影）

記者詹鎰睿／專訪

藝人黃豪平出道至今11年，憑藉流利又清晰的口才，從模王選秀的諧星，再到各大綜藝實境節目御用的關主，接著再一口氣成為金鐘獎紅毯主持人，透過演藝圈給予的肯定，讓觀眾們一同見證他的成長。談到今年第58屆金鐘獎星光大道，已經是黃豪平第4次擔任紅毯主持人，雖然感到開心，但黃豪平卻對《NOWnews今日新聞》笑說，自己已經江郎才盡了。

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▲黃豪平。（圖／記者陳明中攝影）
▲黃豪平曾一度問自己，是否要繼續主持、繼續在演藝圈做下去。（圖／記者陳明中攝影）
回憶2012年，才剛從《全民大悶鍋》第一屆的模王選秀賽出道的黃豪平，還在大學研究所載浮載沉，對於未來，他完全沒有目標，即便隔年受到賞識，成為《綜藝玩很大》御用關主，但在黃豪平心中仍無法確定，他的一生、一輩子就是要在演藝圈，甚至開始詢問自己，「我是不是要一直做下去？」就這樣帶著忐忑不安的心情過了5、6年。

直到2017年入伍服役，歷經兵變等各種人生關卡之後，黃豪平才從生活中發現，「比較想要做的事情都在演藝圈！」他笑說，「說真的，在沒有女朋友的情況下，我會逼自己想辦法去填滿空檔的時間！」除了多多認識新的朋友以外，黃豪平還在這段期間，透過主持、脫口秀演出，成功帶給長輩、小孩以及病友們開心與歡樂，也讓他深刻體會到，「表演才是我最想做的事情，會讓我越來越充實」，便決定退伍後繼續把「笑容」帶給大家，確立了自己的人生目標，也是他在演藝圈的動力來源。

▲黃豪平今（4）日在臉書發文替白冰冰說話，也感嘆諧星宿命就是被取笑。（圖／翻攝自黃豪平臉書）
▲黃豪平認為，主持表演就是他最想要做的事情，希望帶給來賓、台下、電視機前的觀眾們歡樂。（圖／黃豪平臉書）
由於今年的金鐘獎星光大道採用「雙現場」的形式，分由趴踢區和禮車區。對於黃豪平來說，也是一大考驗，他和搭檔巴鈺必須得尋找一些方式，為現場增添輕鬆的氛圍與效果，他舉例，在金鐘56時，他就參考戲劇《天橋上的魔術師》在現場表演一段魔術，結果主持到今年第四次了，「我什麼東西、什麼模仿都用過了，完全沒有想法」，直呼：「我已經江郎才盡了！」來形容這次慘況。

▲黃豪平搭檔巴鈺主持第58屆金鐘獎，結果一聽雙現場，當場愣住。（圖／三立電視提供）
▲黃豪平不擔心今年金鐘獎會有失控的場面，因為最失控的人已經在他身邊，就是巴鈺。（圖／三立電視提供）
由於黃豪平受訪當天，距離節目金鐘只剩下兩個禮拜，但他仍充滿信心地說，「來得及啦！」不僅與好友巴鈺早已培養出默契，也非常期待當天兩人的表現。聊到今年以喜劇演員身分入圍金鐘獎的喬瑟夫，黃豪平非常替好友感到開心，迫不及待要在紅毯上訪問他，「我覺得那是傳統媒體與新媒體一個碰撞的瞬間！」充分符合今年金鐘主題。 

▲黃豪平。（圖／記者陳明中攝影）
▲黃豪平也希望自己和主持的節目，有朝一日站上金鐘獎舞台。（圖／記者陳明中攝影）

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