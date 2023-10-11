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終止連12黑！9月出口年增3.4%　財部估第4季撥雲見日回成長軌道

▲財政部公布今（2023）年9月出口出口388.1億美元，年增3.4%，也終止連續12個月下滑， 並預估第4季起出口可望撥雲見日，重回成長軌道，11月、12月連續正成長機率很高。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部公布今（2023）年9月出口出口388.1億美元，年增3.4%，也終止連續12個月下滑， 並預估第4季起出口可望撥雲見日，重回成長軌道，11月、12月連續正成長機率很高。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

雖然全球終端需求復甦力道平緩，惟受到人工智慧等新興應用商機及科技新品拉貨帶動，資通及視聽設備成頂樑柱，加以比較基期降低，財政部今（11）日公布今（2023）年9月出口388.1億美元，終止連續12個月下滑，較去年同月成長3.4%。展望未來，統計處長蔡美娜表示，不可否認外貿基本面仍有壓力，但從今年各季走勢觀察，不論出口貨類及市場來看都有慢慢築底回穩，預期第4季起出口可望撥雲見日，重新回到成長軌道，預估11月、12月連續正成長機率很高。

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財政部統計，9月出口388.1億美元，月增3.9%，年增3.4%，蔡美娜認為，這是還算不錯表現，也是11個月來高點，亦終止出口連12黑，主要有利因素在於人工智慧商機續熱，科技新品備貨效應，加上比較基數降低，使得出口終於出現睽違已久的正成長。

第3季出口1149億美元也連2季擴大，也比主計總處預估好一些，較去年同季減少5.1%，亦連季明顯縮小，在出口疲弱中也透露穩定跡象；累計1至9月3169.8億美元，年減13.8%，雖然在主要國家跌幅相對較重，加上全球維持高利率、低經濟成長，中國經濟放緩隱憂仍存在，外貿基本面仍面臨壓力，但從今年各季走勢也發現，不論出口貨類及市場表現，都有慢慢築底回穩跡象。

至於9月進口284.9億美元，月減1%，增減12.2%，主因廠商備料需求仍疲及半導體設備購置減少所致；第3季進口874.9億美元，較去年同季減19.%；累計1至9月2631.2億美元，年減19.7%。出、進口互抵後，9月出超103.2億美元，為單月首度突破百億美元，年增52.5億美元；累計1至9月出超538.6億美元，年增140.6億美元。

蔡美娜指出，9月主要貨品出口以資通與視聽產品成長59.8%最多，其中電腦及其附屬單元出口大增 2.2 倍；化學品、礦產品分別轉呈年增10.3%、0.9%，除了受油價推升部分石化產品行情及庫存回補需求外，前者尚有藥品輸出之挹注；電子零組件則受終端消費疲軟拖累，半導體供應鏈持續調整庫存，年減4.3%。累計1至9月出口主要貨品大多年減 1至3成，僅資通與視聽產品年增15.4%。

就主要市場方面，9月對東協隨科技類產品外銷走揚，出口規模創歷年單月新高，年增24.8%，對歐洲、美國因資通產品出貨強勁，各年增21.3%、17.7%；對日本、中國大陸與香港分別減15.1%、8.8%。累計 1至9月對歐洲出口值為歷年同期新高，年增4.1%，對東協、美、日各減10.5%、7.6%、5.5%，對陸港減幅達21.9%，占總出口比重下降至35.3%，為近20年同期最低。

展望未來，蔡美娜表示，隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興應用需求持續擴展，終端產品晶片含量提升，加以消費性電子新品陸續上市，以及歐美年底採購旺季來臨，我國出口可望漸趨穩定，只是全球通膨、升息效應、俄烏戰事、美中科技爭端等不確定性仍存，有待密切關注後續發展，預估第四季起我國出口可望撥雲見日，重新回到成長軌道，10月出口可能還在正負成長之間，預估11月及12月連續正成長機率很高。

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