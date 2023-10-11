終止連12黑！9月出口年增3.4%　財部估第4季撥雲見日回成長軌道

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第3季出口1149億美元也連2季擴大，也比主計總處預估好一些，較去年同季減少5.1%，亦連季明顯縮小，在出口疲弱中也透露穩定跡象；累計1至9月3169.8億美元，年減13.8%，雖然在主要國家跌幅相對較重，加上全球維持高利率、低經濟成長，中國經濟放緩隱憂仍存在，外貿基本面仍面臨壓力，但從今年各季走勢也發現，不論出口貨類及市場表現，都有慢慢築底回穩跡象。
至於9月進口284.9億美元，月減1%，增減12.2%，主因廠商備料需求仍疲及半導體設備購置減少所致；第3季進口874.9億美元，較去年同季減19.%；累計1至9月2631.2億美元，年減19.7%。出、進口互抵後，9月出超103.2億美元，為單月首度突破百億美元，年增52.5億美元；累計1至9月出超538.6億美元，年增140.6億美元。
蔡美娜指出，9月主要貨品出口以資通與視聽產品成長59.8%最多，其中電腦及其附屬單元出口大增 2.2 倍；化學品、礦產品分別轉呈年增10.3%、0.9%，除了受油價推升部分石化產品行情及庫存回補需求外，前者尚有藥品輸出之挹注；電子零組件則受終端消費疲軟拖累，半導體供應鏈持續調整庫存，年減4.3%。累計1至9月出口主要貨品大多年減 1至3成，僅資通與視聽產品年增15.4%。
就主要市場方面，9月對東協隨科技類產品外銷走揚，出口規模創歷年單月新高，年增24.8%，對歐洲、美國因資通產品出貨強勁，各年增21.3%、17.7%；對日本、中國大陸與香港分別減15.1%、8.8%。累計 1至9月對歐洲出口值為歷年同期新高，年增4.1%，對東協、美、日各減10.5%、7.6%、5.5%，對陸港減幅達21.9%，占總出口比重下降至35.3%，為近20年同期最低。
展望未來，蔡美娜表示，隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興應用需求持續擴展，終端產品晶片含量提升，加以消費性電子新品陸續上市，以及歐美年底採購旺季來臨，我國出口可望漸趨穩定，只是全球通膨、升息效應、俄烏戰事、美中科技爭端等不確定性仍存，有待密切關注後續發展，預估第四季起我國出口可望撥雲見日，重新回到成長軌道，10月出口可能還在正負成長之間，預估11月及12月連續正成長機率很高。