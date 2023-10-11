以巴黑天鵝要亂世進場嗎　歷史經驗正報酬機率75%

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葉家榮進一步分析，統計2008年金融海嘯以來共發生8次重大國際事件，若此時進場持有S&P500指數一年後正報酬機率達75%，僅有金融海嘯與最近一次美國加速升息、烏俄戰爭這兩次為負報酬，其他全數為正，且平均報酬率達14.2%，顯見若投資人能在市場不理性下跌時進場，可增加投資勝率與報酬表現。
葉家榮指出，哈瑪斯組織並不代表整個巴勒斯坦，市場目前解讀為以色列與哈瑪斯之間的戰爭，從以色列目前中斷加薩走廊資源供給，以及美國總統拜登表達軍事援助支持研判，以色列控制權占優勢機率高。另外，明年美國總統大選在即，目前控制通膨是拜登能否勝選的議題之一，若出兵恐對於通膨添變數，加上美國選民過去對於出兵伊拉克並非有正面回應，預期美國參戰機率不高，不過後續將持續觀察戰爭影響範圍是否會進一步升級。
葉家榮認為，除了觀察戰爭發展，聯準會動向也是金融市場重要觀察指標，根據CME最新Fedwatch顯示，11月與12月利率會議維持利率不變的機率高達84%及70%，也是近期股市連續三天反彈上揚的主因，就目前來看對主要國家經濟的直接影響有限，本週市場重點將聚焦12日美國將公布9月CPI，市場預估最新CPI年增率為3.6%，相較前月3.7%再走緩，只要核心CPI能符合預期持續下滑，將有助於第四季股債資產的後市表現。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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