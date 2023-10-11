新台幣大升逾1角！日圓換匯再現「0.21字頭」　專家這麼看後勢

以巴黑天鵝要亂世進場嗎　歷史經驗正報酬機率75%

▲目前美股未受到以巴戰爭大幅影響，S&P500連兩日收紅，不過包括美債、美元、能源等出現波動，市場也在觀察以巴戰爭對全球金融市場的影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲目前美股未受到以巴戰爭大幅影響，S&P500連兩日收紅，不過包括美債、美元、能源等出現波動，市場也在觀察以巴戰爭對全球金融市場的影響。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

台灣國慶連假期間國際市場發生黑天鵝事件，以色列遭到巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯（Hamas）」，大規模陸空聯合攻擊，以色列也正式對哈瑪斯宣戰。而台股今（11）日終場漲151.46點，收在16672.03點，季線得而復失，成交量3589億元，成交量放大到3589.8億元。投信業者指出，目前美股未受到戰爭大幅影響，S&P500連兩日收紅，不過包括美債、美元、能源等出現波動，市場也在觀察以巴戰爭對全球金融市場的影響，同時也要留意美國聯準會動向。

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保德信PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，以巴無預警衝突震驚全球，不過美股暫時未出現明顯波動，市場正在觀察後續原物料價格是否出現大幅變動，進一步造成全球通膨壓力上升，並影響聯準會利率決策，預期聯準會的利率決策仍是影響市場的最重要因素。不過從歷史事件來看，每當發生重大國際事件時，進場持有美股一年的正報酬機率高，且報酬率超過一成。

葉家榮進一步分析，統計2008年金融海嘯以來共發生8次重大國際事件，若此時進場持有S&P500指數一年後正報酬機率達75%，僅有金融海嘯與最近一次美國加速升息、烏俄戰爭這兩次為負報酬，其他全數為正，且平均報酬率達14.2%，顯見若投資人能在市場不理性下跌時進場，可增加投資勝率與報酬表現。

▲國際事件發生進場美股一年後報酬表現。（圖／保德信提供）
▲國際事件發生進場美股一年後報酬表現。（圖／保德信提供）
葉家榮指出，哈瑪斯組織並不代表整個巴勒斯坦，市場目前解讀為以色列與哈瑪斯之間的戰爭，從以色列目前中斷加薩走廊資源供給，以及美國總統拜登表達軍事援助支持研判，以色列控制權占優勢機率高。另外，明年美國總統大選在即，目前控制通膨是拜登能否勝選的議題之一，若出兵恐對於通膨添變數，加上美國選民過去對於出兵伊拉克並非有正面回應，預期美國參戰機率不高，不過後續將持續觀察戰爭影響範圍是否會進一步升級。

葉家榮認為，除了觀察戰爭發展，聯準會動向也是金融市場重要觀察指標，根據CME最新Fedwatch顯示，11月與12月利率會議維持利率不變的機率高達84%及70%，也是近期股市連續三天反彈上揚的主因，就目前來看對主要國家經濟的直接影響有限，本週市場重點將聚焦12日美國將公布9月CPI，市場預估最新CPI年增率為3.6%，相較前月3.7%再走緩，只要核心CPI能符合預期持續下滑，將有助於第四季股債資產的後市表現。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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