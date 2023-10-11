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蓋兒加朵捍衛以色列遭洗版！巨石強森發文「力挺Family」卻關留言

▲蓋兒加朵（左圖）捍衛以色列發文遭洗版，巨石強森發文「力挺Family」斥責「哈瑪斯」發動戰爭，直接關留言避免攻擊。（圖／翻攝自蓋兒加朵、巨石強森Instagram）
▲蓋兒加朵（左圖）捍衛以色列發文遭洗版，巨石強森發文「力挺Family」斥責「哈瑪斯」發動戰爭，直接關留言避免攻擊。（圖／翻攝自蓋兒加朵、巨石強森Instagram）

記者黃雅琪／綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」，在「贖罪日戰爭50週年」當天突襲以色列，造成上千名百姓死亡、數十萬人流離失所。以色列女星「神力女超人」蓋兒加朵，在IG發文表態力挺祖國：「我與以色列站在一起」，遭到巴國網友洗版攻擊。曾合演《玩命關頭》系列電影的巨石強森，今（11）日發文力挺「Family」蓋兒加朵，直接關閉留言區。

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▲蓋兒加朵在《攻心諜戰》挑戰各種驚險特技動作。（圖／Netflix）
▲蓋兒加朵曾為以色列女兵，在《攻心諜戰》大膽演出驚險特技動作。（圖／Netflix）
曾入伍服役2年的蓋兒加朵，向來非常「愛國」多次發文力挺以色列，卻也因「軍人」身分，只要電影上映就會引起爭論。在「哈瑪斯」發射數千枚火箭彈襲擊以色列後，蓋兒加朵也連發2篇文斥責：「我聽到他們的聲音，我和我的兩個小孩在一起，我的心很痛，為所有受苦的人祈禱」，呼籲世界不該袖手旁觀這場戰爭。

▲巨石強森（右）、馮迪索和解，聯手再演《玩命關頭X》。（圖／UIP）
▲巨石強森（右）、馮迪索和解，聯手再演《玩命關頭X》。（圖／UIP）
▲巨石強森發文力挺蓋兒加朵，痛斥「哈瑪斯」發動戰爭傷及無辜百姓。（圖／翻攝自巨石強森Instagram）
▲巨石強森發文力挺蓋兒加朵，痛斥「哈瑪斯」發動戰爭傷及無辜百姓。（圖／翻攝自巨石強森Instagram）
好萊塢巨星瑪丹娜、凱蒂佩芮、潔美李寇蒂斯、娜塔莉波曼以及「浩克」馬克魯法洛等人，也紛紛發文呼籲停止戰爭；曾與蓋兒加朵合演《玩命關頭》系列電影的巨石強森，發文痛斥「哈瑪斯」殘害老弱婦孺：「我感到心碎、憤怒和噁心，隨著戰爭規模擴大，無辜的以色列和巴勒斯坦人生命損失更多，令人心痛。」並關閉留言區，防止網友攻擊。

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