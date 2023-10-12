亞運失落人／舉重獎牌庫失守！僅郭婞淳拿銅牌　寫近四屆最差成績

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亞運挑戰女子59公斤級金牌二連霸的郭婞淳，今年飽受腰傷影響，賽前右大腿就已經不太舒服，練習時又拉到大腿，造成二度傷害，讓她身心備受煎熬，最終僅以抓舉101公斤、挺舉126公斤，總和227公斤收下銅牌。
台灣女將陳玟卉在女子76公斤級繳出抓舉105公斤、挺舉137公斤、總和242公斤，三項成績皆打破全國紀錄，但在北韓鄭春姬、宋國香與南韓金秀炫夾擊之下，最終以第4名收場，與獎牌僅差1公斤，這樣的結果讓她在賽後痛哭失聲。
今年在世界舉重錦標賽女子55公斤級斬獲3金的18歲新生代好手陳冠伶，亞運初體驗的表現並不理想，驗以抓舉90公斤、挺舉108公斤、總和198公斤排名第4，無緣站上頒獎台。
「小可愛」林呈璟在亞運女子49公斤級面臨激烈競爭，地主中國選手蔣惠花和北韓選手李盛金，雙雙飆破亞運紀錄，李盛金更締造世界紀錄，林呈璟抓舉80公斤、挺舉104公斤、總和184公斤成績，最後排在第8名。
出戰女子87公斤級的羅楹湲則是六次試舉僅一次成功，這位世錦賽雙金好手原本賽前備受看好，但卻意外丟失獎牌。除了羅楹湲之外，男子96公斤級陳柏任疑受傷影響成績，比完抓舉就退賽，而莊盛閔和高展宏也遺憾未能為中華隊添得獎牌。
舉重自1951年首屆新德里亞運上即被列為比賽項目， 而女子舉重自1990年才成為亞運會比賽項目，過往中華舉重代表隊斬獲4金、11銀和17銅，共32面獎牌，成為我國重要的獎牌庫。
2018年雅加達亞運郭婞淳摘金、洪萬庭奪銅，2014年仁川亞運許淑淨、林子琦皆奪得金牌，2010年廣州亞運雖然沒有金牌，但也有2面銅牌；與過往舉重在亞運的成績相比，今年成績確實是不理想，上一次在亞運僅獲1面銅牌成績已是2006年杜哈亞運，本屆舉重隊成績是自2006年以來的最差成績。
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