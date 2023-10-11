以巴戰爭起！財部估對出進口直接影響不大 但後續外溢效應待觀察
以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）全面開戰，是否影響台灣出進口貿易？對此，財政部統計處長蔡美娜今（11）日表示，就台灣對以色列及巴勒斯坦進、出口數字來看，直接影響不大，其中對以色列及巴勒斯坦去年出口合計僅11.2億美元及0.52億美元，其中對以色列出口僅占總出口0.2%，影響不大，但間接影響要要後續發展及外溢效應。
記者顏真真／台北報導
蔡美娜指出，由於以巴戰爭才剛發生，現在只能就直接影響，即台灣對以色列及巴勒斯坦進、出口數字來看，但這事件 仍要看後續反應，這時間點要做出較精確評估，不論是對出口、經濟成長、物價的影響都有點言之過早。
不過，她說，以去（2022）年出口值來看，我國對以色列出口值11.2億美元，占總出口只有0.2%，主要出口貨類為電子零組件占28%，再來資通與視聽產品占24%，基本金屬及其製品占9%。至於去年從以色列進口值21.5億元，占總進口0.5%，進口最主要貨類是精密儀器57%，其次是礦產品占15%。
另去年對巴勒斯坦出口僅520萬美元，進口則沒有的。因此，蔡美娜表示，若從出進口直接數字來看，以巴戰爭對出進口直接影響不大，但間接影響仍要看後續發展及外溢效應。