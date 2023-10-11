▲COVID-19疫情已上升！預估12月達高峰　XBB.1.5疫苗全民開打應盡快接種

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COVID-19疫情處低點但已略升 病例數較前一週增約1成疾管署公布，國內上週每日平均新增39例COVID-19本土確定病例（併發症），較前7日之每日平均新增35例略升，增加約1成左右，另外上週平均每日新增3例死亡。
根據變異株監測報告顯示，國內新增檢出93例Omicron變異株確定病例，其中66例本土個案分別為61例XBB（重點變異株38例EG.5、4例XBB.1.16、4例XBB.1.9.1、4例XBB.2.3、3例XBB.1.5）、4例BA.2.75及1例BQ.1
疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，變異株監測顯示新檢出的本土變異株目前還是以XBB為主，其中EG.5佔比最多，目前COVID-19疫情有略微上升，從口服抗病毒藥的領用狀況中也可以看到開始有略微上升的情形，疫情還是在低點，但提醒民眾應盡快接種疫苗。
XBB.1.5疫苗開放全民接種 還可預防EG.5、BA.2.86尤其65歲以上長者，在COVID-19併發症病例中占78%，疾管署表示，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，呼籲長者應儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護。
XBB.1.5疫苗在今年9月26日就已優先開放給65歲以上長者接種，第二階段也在10月2日開放醫護人員接種，並在今日開始進行第三階段接種，針對年齡滿6個月以上的民眾全面開放施打XBB.1.5疫苗。
XBB.1.5疫苗除了針對主要的XBB.1.5、XBB.1.16等XBB變異株外，曾淑慧發言人指出，針對目前流行的EG.5，以及新興變異株BA.2.86都可以產生足夠的抗體、保護力。
曾淑慧發言人表示，接種疫苗是預防COVID-19、降低重症、減少死亡最有效的方法，目前XBB.1.5疫苗副作用和之前的莫德納疫苗相似，主要還是以輕度和中度的不良反應為主，民眾可以放心施打，也呼籲民眾盡早接種疫苗獲得完整保護力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59554
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