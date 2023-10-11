中國一帶一路論壇17日登場！蒲亭將出席　10週年難掩債務陷阱抨擊

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根據中國官方資料，「一帶一路」自2013年倡議以來，截至2022年已累計直接投資參與國家超過2400億美元，雙向投資累計超過3800億美元，中國與一帶一路參與國的進出口貿易額年增6.4%，累計達到19.1兆美元。
然而，一帶一路始終擺脫不了讓貧窮國家更加陷入債務陷阱的批評。根據《BBC》報導，疫情過後全球經濟下行，不少發展中國家發現自己面臨還不出債的危機，為了抵債，許多國家將向中國借錢興建的基礎建設，抵押給中國還債，包括斯里蘭卡、寮國都是例子。一帶一路雖然推動當地基礎建設，卻也讓國家債台高築，且創造出的好處大部分為了還債又抵押還給了中國，讓中國一再面對一帶一路就是對貧窮國家「養套殺」的批評。
另一方面，也有許多國家要求向中國進行債務重組談判，為了替一帶一路減輕淪為債務陷阱的批評，北京考慮給這些債務國進行債務減免，但如此一來也會給中國自己的財政帶來龐大壓力。中國的地方政府已經背負了沉重債務，在全球經濟疲軟的背景下榮登最大債主國，承擔最大的壞帳風險，這可不是什麼好消息。
當然，除了經濟層面，一帶一路也是中國重要的外交工具，乘載了宣揚「中國式共榮」體系的使命，在2013年提出的當下正處於全球化浪潮的高峰，獲得許多迴響，不過10年後的現在，去全球化呼聲更大，尤其在美中新冷戰式對抗的今天，背後的政治博弈變得更複雜，一帶一路究竟會走向何處，大家都在看。