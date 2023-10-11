布拉萬颱風超強！核心範圍等於「台北到台南」 北部週末跌破20度
布拉萬颱風（國際命名： Bolaven）在10月7日生成後，整體強度不斷往上提升，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來12小時，布拉萬將來到最顛峰狀態，且它的最強核心範圍，約等於台北到台南的距離，有機會挑戰今年風王「瑪娃颱風」。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，布拉萬颱風在生成後長時間待在海面上發展，海溫偏暖、垂直風切小，又沒受到地形影響的情況下，強度節節攀升，今（11）日早上已轉為強颱，不過後續布拉萬將往北轉向，緯度越高對颱風的發展環境將變不利，預計會開始慢慢減弱。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」則說明，未來12小時是布拉萬颱風此生最顛峰狀態，看看能否挑戰今年目前為止強度最強的風王「瑪娃」。後天進入海水熱焓量較較低的區域，環境逐漸轉差，將會逐漸減弱。預估颱風最強核心大約是台北至台南的距離。
黃恩鴻也補充，布拉萬颱風對台灣天氣並無影響，未來一週以上，台灣附近也沒有熱帶系統發展的訊號，近期要注意的仍是東北季風影響，週四至週六（10月12日至10月15日）天氣和今日類似，北台灣稍涼，中南部晴時多雲，下週日（10月16日）另一波東北季風較強，各地早晚低溫都會再降攝氏1度，北台灣局部地區要小心攝氏20度以下的低溫。