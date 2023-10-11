出脫近6成持股！國安基金淨收益61.82億 未實現資本利得29.7億
國安基金委員會今（11）日召開例會，通過今（112）年截至9月底止的財務報表，國安基金已出脫約6成持股，淨收益61.82億餘元。此外，尚持有股票市值259.8億餘元，扣除持股成本230.09億餘元，未實現資本利得29.7億餘元。國安基金也強調，將持續關注各項國內外政經情勢變動及影響情形，在不影響金融市場穩定之原則下，依規定審慎就操作標的適時予以處理。
記者顏真真／台北報導
國安基金自去年7月13日起執行安定市場任務，並於今年4月13日起停止執行安定市場任務，護盤275天為史上最長，總投入金額545億元為歷次第3高。國安基金今日例會也通過今年最新財務報表，截至9月底，尚持有股票市值259.8億元，扣除持股成本230.9億元，未實現資本利得29.7億元。
若以這次護盤投入約545.08億元，目前持有標的成本約230.9億元，換算下來，國安基金已處分近6成持股。不過，國安基金強調，今年10月11日台股集中加權股價指數為16672.03點，較退場前（112年4月13日）的15804.76點，上漲867.27點，漲幅5.49%，台股變動區間尚稱平穩，國安基金退場作業對股市尚無負面影響。
對於近期台股受美股連動及國際政經波動震盪走弱，國安基金表示，外銷減幅收斂、出口轉正，內需持續活絡及政策支援擴大投資，均支持經濟成長及股市穩定。
不過，鑑於國際政經情勢詭譎多變，通膨上行風險猶存，主要國家貨幣政策分歧，地緣政治風險仍高，國安基金也強調，仍將持續關注各項國內外政經情勢變動及影響情形，在不影響金融市場穩定之原則下，依規定審慎就操作標的適時予以處理。