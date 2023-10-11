成大博士生吳杰賣銅板價一口水煎包

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吳杰畢業於台南一中、成功大學，碩士班在康寧大學資產管理與都市計畫研究所取得學位，後來在成大都市計畫研究所唸了六年，但沒有畢業，所以只是「博土生」，但求學時代有很多的時間在成大學區，後來還曾擔任過台南一中副家長會長，所以也選擇在成大、一中商圈開小吃店。
一生追求完美的吳杰指出，前幾年里長、市議員競選雙失利，對政治的熱情只剩「灰燼」，近幾年在家韜光養晦，原本想回去貿易進出口的老本行，但見景氣不佳而作罷，後來投入房仲業，平常都窩在家泡茶、看電視，生活有點悶，今年想出來做點事，他找到一家開業六十年獲SQF認證的食品廠製作的一口生煎包，經親口品嚐覺得很值得介紹給消費大眾，於是便在勝利路找到這家小店面，打出「博士生賣銅版價水煎包」的SLOGAN，轉換跑道。
吳杰指出，做生意他不陌生，過去曾開過拼圖店、冰舖，但做這種路邊店的小吃生意倒是這一次。他以「誠信實」理念創店，煎水煎包使用義美的豬油、統一H2O純水，且經過秤重控制用量，一鍋水煎包，豬油三十公克、純水四百公克，下鍋計時煎十分鐘，至內外熟透、外皮酥脆才才起鍋，並以蒸籠覆布保溫。
常前來幫忙的吳太太表示，若還有從政的殘念，老天要他從小生意之中學習低頭、謙卑，並積極走入人群，和群眾相處。吳杰則以老子道德經的「治大國若烹小鮮」做為他做小生意和未來若還有機會從政的法則。