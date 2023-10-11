高虹安手抱資料證明無犯罪意圖　助理加班時數大於申報時數

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高虹安在法庭上否認犯罪或有何犯罪行為，她稱，她對公費助理的認知，主要目的是立法院協助立委聘用助理以處理問政、立法院相關事務；她國會辦公室團隊的努力付出有目共睹的，第一年她還獲得全立法院113名立委最高分和優秀立委的肯定，助理們的表現沒有愧對公費助理一分一毫，也絕不該承受貪汙這麼嚴重的指控。
對於虛灌酬金指控，高虹安表示，她跟助理面試時，談得是最低期望薪資數額，但不代表每月固定，可隨辦公室整體需求、人員變動而有異動，她有聘用裁量權。
對於加班費，高虹安說，每位助理的加班時數都大於申報時數，甚至超過加班時數上限，沒有不實申報。
針對零用金爭議，高虹安表示，她2020年2月從科技業轉換跑道，第一次踏入政治領域，但對立法院很陌生，才會聘用黃主任彌補她不熟悉的領域，讓自己可全心衝刺專注於問政，感謝黃主任給予的協助與指導；一開始黃主任基於過往在李俊俋立委辦公室服務的經驗跟善意，提議沿用零用金制度，該制度非她創立，她也多次請黃主任確認合法性，包括立法院人事處等單位都說用於辦公事務合法，也說立法院行之有年。
高虹安強調，檢察官只用富邦帳戶很少支出的紀錄，就認定她沒用個人財產支付，但她在偵查中就提及她平時的支出是用台新、中國銀行帳戶，她提供辦公室的財務將近80萬，也有提供事證，但起訴書完全沒提，她支出的金額也超過助理們捐出的金額。
高說，助理們有實際付出時數及勞務，並撥到薪資戶；零用金也不是她保管、支配及私用，辦公室成員都可申請使用，只要判斷是公務用途，大都可直接使用，若行程中有助理代墊，她也都會歸還，帳上都有紀錄，如果是檢察官所指零用金是她的個人金庫，她為何要借錢？
她強調，她沒有跟黃主任「謀議」，一開始是黃主任提議，她也沒有跟黃主任以外的助理討論捐款。
另外，公訴檢察官聲請傳喚陳奐宇、陳昱愷；高虹安辯護律師則聲請傳喚陳奐宇、陳昱愷、黃惠玟、王郁文、李忠庭5人，並聲請向立法院函調相關資料，證明助理薪資，委員有裁量權。辯護律師團更稱，助理一開始都不認罪，當助理改認罪後，檢察官也沒有去查助理們的犯罪意圖。庭末，法官諭知候合辦。