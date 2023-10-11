館長質疑「新南向政策有做出成績」？經濟部：貿易總額增加近9成

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館長於直播中發表看法，「我真的希望中國這麼做！總有一天民進黨會跪著道歉！」還直批蔡政府「8年來新南向政策，有做出什麼成績嗎？就是貪汙，錢被污掉了！」
對此，經濟部貿易署趕緊以數據回應，2016年6月，政府啟動新南向政策，7年來，我國新南向國家貿易總額，從2016年的960億美元增長到2022年的1800億美元，揚升88%，不僅創下歷史新高，更遠高於同一時期台灣與世界其他地區的貿易增長。
以出口為例，台灣2016年對新南向國家出口額為592億美元，到了2022年已經以超過6成的成長，達到969億美元；在投資方面，面對全球地緣政治變化，以及各主要國家採行去風險化的趨勢，在台灣及早佈局以及基礎較為穩固的情況下，2022年台商在新南向國家的投資金額53億美元，已超過在中國的投資金額50.47億美元。
經濟部特別以「分散風險」的角度說明，今年1至8月，我國對中國投資投資約23.9億美元，比去年同期下降約8.2%，同期我對新南向投資30億美元，新南向區域居對外投資首位，與此同時，新南向國家來台的投資件數，也來到414件及金額22.95億美元，分別較上年同期成長27.4%及24.7%，主要來自星、馬、泰等國。