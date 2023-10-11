澳洲記者成蕾獲釋！中澳關係是否好轉 中國外交部回應了
被中國以涉嫌違反中國國安法，關押3年多的澳洲華裔記者成蕾（Cheng Lei）今（11）獲釋並順利返回墨爾本，外界認為這可謂中澳兩國關係的重大突破，中國駐澳洲大使也稱「2023年是中澳對話與改善之年」，就連中國外交部今也在例行記者會上針對成蕾獲釋、中澳關係好轉的提問進行回應。
國際中心楊智傑／綜合報導
成蕾案是近年來中澳之間的重要外交議題，每當澳洲政界人士與中國同行會面時，澳洲方都會提出對於成蕾遭關押的疑問。在成蕾獲釋後，中國外交部發言人汪文斌也在11日舉行記者會，他先是提到中國對中澳關係發展的立場一貫明確，「一個健康穩定的中澳關係，符合兩國和兩國人民的利益，也有利於地區和世界的和平穩定」，接著又稱中國願同澳方一道推動兩國關係持續改善發展，更好造福兩國人民。
澳洲華裔記者成蕾原為中國環球電視網（CGTN）財經記者，但在2020年8月被中國關押至今，身為澳洲公民的她遭中國官方指控「為境外非法提供國家秘密」，但成蕾家屬曾表示，有關部門對成蕾的指控讓他們沒有頭緒。
中國駐澳洲大使肖千也在今日於墨爾本出席活動時表示，中澳關係處於再出發、再啟航的重要時刻，他稱2022年是中澳關係「穩定之年」，而2023年是「交流、對話與改善之年」，雙方將實現多層次交流互訪，取得積極進展。