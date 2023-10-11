高雄港碼頭發現海豚 海保署：視情況採取救援等應變作為
近日高雄港碼頭陸續有民眾通報發現海豚，海洋委員會海洋保育署表示，經專家初步研判，該海豚可能為糙齒海豚，海保署於獲報後請高雄市政府海洋局通知高雄港務分公司（監控中心），協助轉知碼頭附近水域之船舶減速慢行，避免驚嚇或碰撞該海豚，後續將視情況採取救援等應變作為。
記者鄭婷襄／高雄報導
海保署指出，近期（10月3日迄今）陸續接獲民眾通報，於高雄港碼頭（68-81號）水域發現1隻海豚，位置不定，亦有民眾於網路社群反映在高雄港洲際碼頭（S3）發現1隻鯨豚，海保署於獲報後均請高雄市政府海洋局通知高雄港務分公司（監控中心），協助轉知碼頭附近水域之船舶減速慢行，避免驚嚇或碰撞該海豚。
海保署已派遣高雄保育站巡查員，高雄市政府海洋局亦派員前往洲際碼頭及周邊巡查及回報，觀測迄今僅有1隻海豚，游動正常無擱淺跡象，但海豚有時出現、有時未能發現。
經專家初步研判，該海豚可能為糙齒海豚，為西海岸可見物種，海豚出現的碼頭位於高雄港外側靠近外海，可能因追逐魚群或跟隨船隻進港，海保署及相關單位將持續觀察該鯨豚動向，視情況採取救援等應變作為；也呼籲民眾若發現海豚勿打擾或餵食。