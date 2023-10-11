▲4個月大男嬰流感重症！未滿6個月無法打疫苗　孩子該如何獲得保護力？

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本季流感重症已有15例 最小年齡僅4個月大疾管署10月11日表示，上週門急診類流感就診人次達110,210人次，與前一週相當，可能受連續假期部分門診休診影響，尚須觀察後續疫情變化。另外，上週新增34例流感併發重症（18例A型H1N1、14例A型H3N2、1例A未分型、1例B型）。
而10月1日起又是一個新的流感季，根據疾管署統計本（2023－2024年）流感季自今（2023）年10月1日起截至10月9日已累計15例流感併發重症，其中1例重症為北部4個月大的男嬰，是目前本流感季中年齡最小的個案。
林詠青醫師表示，男嬰本身沒有潛在疾病，在9月下旬開始有發燒、咳嗽、流鼻水等症狀並前往診所就醫，不過2天後發燒症狀仍持續，且有食慾變差、活動力下降等情形，送往急診經流感快篩為陽性。
由於男嬰有脫水情形，而且肺部X光顯示已有肺炎，因此當下便入住加護病房治療。林詠青醫師提到，男嬰治療後效果不錯，因此在入院2天後便轉到一般病房，在一般病房3天後症狀改善便出院返家。
未滿6個月不可打流感疫苗 醫師提2方法獲保護力由於這名男嬰僅有4個月大，未到達流感疫苗接種的最小年齡，像這樣無法獲得疫苗保護的嬰兒該如何獲得保護力呢？林詠青醫師表示，有以下2點要呼籲：
- 家中若有6個月以下的小小孩，照顧者及家屬應接種流感疫苗保護孩子
- 若孕婦接種疫苗，孩子在出生後其實也可以獲得來自媽媽的保護力
疾管署也提醒，65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況，自10月2日起已開放流感疫苗接種，截至10月10日累積接種1,232,957人次，呼籲符合公費流感疫苗資格的民眾應儘速接種。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59555
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