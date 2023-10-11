湯詠瑜：推動讓美麗島站與城市光廊風華再現

高雄市議員湯詠瑜在今(11)日的市長施政質詢中，以捷運紅線兩大站，美麗島站及中央公園站，以如何「讓美麗島站再次美麗」？及如何「讓中央公園城市光廊風華再現」？二大主題，提出質詢並與市長陳其邁交換意見。
記者蔡佳宏／高雄報導
湯詠瑜說，感謝市長於上會期採納她的建議與訴求，在6月28日的時候成立了美麗島都更危老聯合服務工作站，後續也引起了地方的居民、市民很多的探討，今日湯詠瑜提出對美麗島站的具體想像示意圖，在示意圖中，美麗島站更新後應該是一個非常線條俐落、功能多元，並且具有現代都市感的一個區域，甚至可以利用空橋及地下通道連接，讓人群在這邊流動、探索。夜間時，透過適當的照明，呈現摩登的一面，創造新的魅力。
湯詠瑜也舉日本東京的KITTE購物中心與辦公大樓為例，該案透過老屋翻轉，讓原來的東京中央郵局華麗大變身，變成東京的一個非常時髦的購物及辦公大樓，主打在地意識的覺醒，新興第一公有市場也可參考鹽埕第一公有市場，來做設計改造，這都是美麗島站的可能選項。
另就城市光廊部分，湯詠瑜說擁有城市光廊的中央公園非常寶貴，她並舉東京皇居外苑的和田倉噴水公園為例，該處有一個非常美麗的咖啡店，並且結合了綠能玻璃的意象吸引觀光客，再舉春天藝術節為例，事實上，中央公園也是一個非常適合舉辦音樂會的地方。湯詠瑜要求市府，短期應該就現有的老舊硬體的設施進行必要的修繕 ，中長期則希望能夠有跨局處的討論帶狀規劃，涵蓋交通、觀光商圈及文化等面向，而且在相關的規劃當中，應舉辦工作坊整合地方意見，再由政府跟民間來合作具體的執行。