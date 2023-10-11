翡翠騎士贈總統「日台友好」達摩！離台收伴手禮高喊：我愛台灣
「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部在今年國慶大會，表演精湛、震撼民眾，也展現「日台友好」的情誼，短短6天行程暢玩北高、拉近與台灣民眾的距離，在今（11）日劃下完美句點、返回日本。今天上午到總統府參觀，並贈送總統蔡英文「日台友好」的達摩，下午在機場收到精美郵摺，開心地說「我愛台灣」。
記者李琦瑋／綜合報導
中華文化總會安排翡翠騎士在台灣最後一天到總統府參觀常設展，並在府內吃午餐，準備了鬍鬚張便當和茶湯會贊助的珍珠奶茶，學生們在總統府入口階梯紀念合照時，蔡英文突然現身，留下大合照，學校特別準備了群馬縣特產「「達摩不倒翁」送給蔡英文，並請她畫上左眼「許願」，待願望成真後再畫上右眼，學生們也開心收下蔡英文致贈的台灣造型頸枕，出發前往機場，結束這次充實的台灣行。
日本台灣交流協會指出，通常達摩的眼睛會留白，收到達摩的人可以在畫上左眼時許願，而當願望實現時再畫上右眼。
日本台灣交流協會表示，翡翠騎士要趕著回去參加明天學校的運動會，這6天學生們南征北跑，短短幾天就完成了7場表演，在鐵人行程中依舊面不改色為大家帶來最好的表演。
最後在機場時，文化總會也特別送上精美郵摺，將這幾天翡翠騎士在台灣的珍貴畫面做成郵票，作為最後的送別禮物，學生們聽到這是在24小時內趕製出來，感到又驚又喜，彷彿拿到此次台灣之旅的畢業證書。
學生們拖著行李，對媒體、工作人員熱情揮手道別，並大喊「我愛台灣」，以及依依不捨地說，「台灣拜拜」。