「切割」黃惠玟稱零用金制度是她提議 高虹安：心中都是感謝
新竹市長高虹安今（11）日為了浮報國會助理酬金、加班費案至台北地院開庭，歷經約3小時審理，高虹安結束後接受媒體聯訪有關她在法庭上都說，是「小兔」黃惠玟建議或協助她使用零用金，被解讀成是在「切割」。高虹安表示，她非常感謝黃主任，在她轉換跑道，對立法院都不熟悉的時候，是黃主任給予指導跟協助，對於其他幾位助理，她心中都是感謝。
記者潘千詩／台北報導
高虹安說，很謝謝法官給予充分時間，讓她跟辯護律師可以說明，該案因先前偵查不公開，所以她沒辦法對外說明，這一次是準備程序，她和辯護人準備了許多過往法院見解，對於沒有人頭助理有實質勞務就請領助理費等案例，律師經準備很多，謝謝法官給予時間說明，下一次庭期，會與其他被告討論後再決定。
高虹安表示，畢竟案件已經到法院審理了，法官會依照客觀事實證據及過往法律見解來判斷，也希望大家給予法官最純淨的審判空間，不要給法官太多壓力。
有媒體好奇高虹安抱著的紙箱內裝什麼？高虹安說，立法院撥付助理費，最主要目的是要換取助理協助立委問政的實質勞務，為證明她的助理都不是人頭，且實質加班時數都有超過申報的時數，就她手邊所能準備的各項加班證據，她也花了一些時間整理出來，還蠻多的，但今天還沒辦法呈給法官看，之後會具狀呈報給法官。
對於「切割」，高虹安表示，她在法院開庭時都說她非常感謝黃主任，在她一開始從科技業轉換跑道，對於立法院的行政庶務、人事、財務都不熟悉的時候，是黃主任就過去在立法院李俊俋委員辦公室的經驗，給予她許多指導跟協助，這部分她都感謝，所以這一次的幾位助理，不管是黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文，她心中都是感謝。