▲大人也要塗！「2類人」預防蛀牙　健保給付每90天塗氟一次

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「氟」是防蛀抗生素 低劑量塗氟不會中毒氟化物能干擾口腔內造成蛀牙之細菌的生長代謝及酸的產生，進而減少蛀牙的形成，所以氟可說是防蛀抗生素。林理堂說明，所謂的塗氟是將含氟濃度22600ppm（濃度會因氟漆品牌而稍有不同）的氟漆塗佈在牙齒表面，塗氟之後多餘的氟漆會用紗布稍稍擦掉，並且建議塗氟後三十分鐘內避免喝水、喝飲料及進食，即使不慎誤食，其劑量也不至過量，所以不必擔心會因塗氟而吞入過量的氟造成氟中毒。
特定七大類患者 健保給付每三個月塗氟治療一次既有的政策是六歲以下之幼兒每半年可以到醫療院所塗氟，或是牙醫師到幼兒園幫幼兒塗氟。112年3月起，全民健康保險給付除原有的頭頸部電療患者塗氟及口乾症塗氟之外，新增「齲齒經驗之高風險患者氟化物治療」，此新增項目是提供糖尿病、六十五歲以上、腦血管疾病、血液透析及腹膜透析、使用雙磷酸鹽類或抗骨鬆單株抗體藥物、惡性腫瘤、身心障礙（肢體障礙、慢性精神病、重要器官失去功能）等七大類患者每九十天塗氟治療一次。
每日使用含氟牙膏2次、漱口水１次 定期口腔檢查預防蛀牙林理堂建議，除了塗氟，平常居家可使用含氟牙膏（WHO推薦1000～1500ppm）刷牙每日至少2次、每次至少2分鐘，以及含氟漱口水（含氟濃度約225ppm）每日使用一次，每次約10c.c.，這些都是安全且有效的運用氟化物預防蛀牙的方式。林理堂提醒，無論是塗氟或是其他氟化物的使用，大家仍需注重口腔清潔、有良好的飲食習慣及定期口腔檢查，才能有效的預防蛀牙。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59504
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