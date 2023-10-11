黑馬衝出！SEVENTEEN抱回TMA大賞 中斷防彈少年團5連冠紀錄
2023年度TMA（THE FACT MUSIC AWARDS）頒獎典禮登場，SEVENTEEN中斷防彈少年團（BTS）5連霸紀錄，奪下2023年度大賞，防彈少年團抱回Fan N Star選擇獎、Fan N Star最多投票獎、最佳音樂（夏），防彈少年團的Jimin奪IDOL PLUS人氣獎；V獲頒最佳音樂（秋）。
記者羅凌筠／綜合報導
歌手林英雄同樣抱回5座大獎，登上年度藝人、最佳音樂（冬）、Fan N Star最多投票獎、Fan N Star選擇獎、Fan N Star最佳廣告獎5冠王寶座，年度藝人得獎者包括NewJeans、NMIX、aespa、TREASURE、IVE、ITZY、ATEEZ、林英雄、Stray Kids和SEVENTEEN在內，共有10個組合入選。
女子組合NewJeans榮獲聽眾選擇獎，aespa被選為世界偶像，IVE榮獲世界最佳表演獎，Jannabi獲頒年度最佳樂團表演獎，ZEROBASEONE、RIIZE抱走Next Leader獎，權恩妃獲頒年度Solo表演獎，BOYNEXTDOOR、xikers奪得HOTTEST獎，Stray Kids連續兩年成為Fan N Star四代明星獎得主。