哈佛學生挺巴勒斯坦引論戰！企業嗆拒聘　紐約大學生因挺巴丟工作

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許多人無法接受哈佛學生的看法，包括億萬富豪艾克曼，他要求校方公布學生姓名，以免他與其他企業「不慎聘用」到這些學生，由於要求公布學生名單的聲浪越來越大，哈佛巴勒斯坦團結委員會（Harvard Palestine Solidarity Committee）後來將30多個學生組織的詳細名單刪除，稱這樣做是為了保護學生。
而帶頭呼籲公布名單的艾克曼也遭到批評，有意見稱他只是想藉著自己億萬富翁、避險基金大佬的身份，來羞辱那些發表他不喜歡的觀點的大學生。而艾克曼也再度回應，強調自己相信言論自由，也認同學生能夠發表意見，但學生不該「躲在哈佛大學」的品牌後面，學生既然發表意見，就該站出來替自己的意見負責，而不是匿名躲在團體組織後面。
目前是否有挺巴的哈佛大學生受到影響還不清楚，但《BusinessInsider》報導透露，一位紐約大學的學生，本來已經拿到「Winston & Strawn」律師事務所的工作邀請，但因為該學生在網路上發文評論以巴衝突，稱「以色列對這一巨大的生命損失負有全部責任」，於是「Winston & Strawn」律師事務所決定撤回對該學生的邀約，讓該學生成為另類的以巴衝突受害者。
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