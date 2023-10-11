讓哈馬斯後悔！以色列防長「解除作戰限制」　全面進攻加薩

哈佛學生挺巴勒斯坦引論戰！企業嗆拒聘　紐約大學生因挺巴丟工作

▲以巴衝突爆發之際，全球各地也湧現支持以色列與聲援巴勒斯坦的兩種聲音。圖為支持巴勒斯坦的人士在以色列駐美大使館前抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲以巴衝突爆發之際，全球各地也湧現支持以色列與聲援巴勒斯坦的兩種聲音。圖為支持巴勒斯坦的人士在以色列駐美大使館前抗議。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日向以色列發動大規模攻擊，以色列政府隨即正式宣戰回應，在雙方衝突益發激烈之際，另一種「以巴衝突」也在言論場域中上演。美國哈佛大學的數十個學生團體發表公開信，譴責以色列政府該替暴力事件負責，砲轟以色列是「種族隔離政權」。此舉引發許多校友反彈，億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）呼籲校方公布學生姓名，以免他「不慎聘用」到這些學生，但艾克曼的說法也掀起進一步的論戰。

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根據《BusinessInsider》報導，30多個哈佛學生組織組成的團體日前發聲，認為哈馬斯對以色列的攻擊，是由於以色列數10年強佔巴勒斯坦人的土地，因此以色列該對這起暴力衝突負起全部責任，並砲轟以色列是「種族隔離政權」，迫使巴勒斯坦人承受苦難。

許多人無法接受哈佛學生的看法，包括億萬富豪艾克曼，他要求校方公布學生姓名，以免他與其他企業「不慎聘用」到這些學生，由於要求公布學生名單的聲浪越來越大，哈佛巴勒斯坦團結委員會（Harvard Palestine Solidarity Committee）後來將30多個學生組織的詳細名單刪除，稱這樣做是為了保護學生。

而帶頭呼籲公布名單的艾克曼也遭到批評，有意見稱他只是想藉著自己億萬富翁、避險基金大佬的身份，來羞辱那些發表他不喜歡的觀點的大學生。而艾克曼也再度回應，強調自己相信言論自由，也認同學生能夠發表意見，但學生不該「躲在哈佛大學」的品牌後面，學生既然發表意見，就該站出來替自己的意見負責，而不是匿名躲在團體組織後面。

目前是否有挺巴的哈佛大學生受到影響還不清楚，但《BusinessInsider》報導透露，一位紐約大學的學生，本來已經拿到「Winston & Strawn」律師事務所的工作邀請，但因為該學生在網路上發文評論以巴衝突，稱「以色列對這一巨大的生命損失負有全部責任」，於是「Winston & Strawn」律師事務所決定撤回對該學生的邀約，讓該學生成為另類的以巴衝突受害者。

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