台南百貨週年慶大戰開打 南紡購物中心跟進 誓言締造18億業績

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今日記者會由「嘉藥競技啦啦隊」帶來熱力四射的表演後，南紡購物中心總經理莊景堯、副總經理楊鈵彥帶領各主管，一同手持彩帶拉開神秘禮物箱，懸掛「突破18億」標語的氣球瞬間衝向天際，漫天彩帶也隨之灑落，眾人齊聲歡呼，誓言以「全員齊動」、「全力以赴」的精神超越18億業績目標。
莊景堯表示，過去3年疫情期間南紡購物中心經歷無數挑戰，也一一克服所有難題，在此感謝所有同仁的努力。疫情過後的今年歡喜迎來9週年慶，除了準備20%現金回饋給敬愛的顧客，也與LINE Pay攜手合作，打造了獨家「LINE Pay熊大店長」獨家會員禮，相信今年一定能順利達成18億業績目標。
南紡購物中心表示，首波週年慶於10月12日起至10月18日進行預購，正檔期19日起至11月1日。預購及正檔期於A1及A2館指定店櫃(含化妝品)、GAP、MUJI無印良品、生活家居品牌消費滿3,000元送300元電子抵用券，指定大家電、名品傢俱滿10,000元送1,000元電子抵用券；正檔首7日，ZARA、ZARA HOME、Massimo Dutti、UNIQLO、GU、H&M加入滿3,000元送300元電子抵用券的回饋行列。今年週年慶與LINE Pay深度合作，使用LINE Pay綁定任一信用卡付款，單筆消費滿3,000元領券即可現折。更祭出「LINE Pay熊大店長」限量好禮，凡於LINE Pay「我的會員卡」綁定會員紡卡，並持會員紡卡於A1、A2館指定店櫃消費滿額就送獨家熊大店長周邊，28日起至29日滿8,000元送「對盤組」，30日起至11月1日滿3,500元送「手機掛繩」，另有「雙層玻璃杯」及「摺疊托盤」於後面波段登場。