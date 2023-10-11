以色列封鎖加薩地區！埃及「無限期緊閉」邊境點　加薩難民無處去

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戰事進入第二夜，以軍在大規模轟炸報復哈馬斯突襲行動時，軍方發言人赫克特（Richard Hecht）中校表示將對加薩地區進行全面圍困，更在週二（10日）建議加薩地區的巴勒斯坦人逃到埃及去，同時宣布已經重新控制哈馬斯上週六突破的邊境缺口，「任何平民都可以離開，我也會建議他們這麼做。」
不過根據《路透》與《新阿拉伯人報》報導，加薩與埃及邊境的拉法（Rafah）和塔巴（Taba）等2個邊境關口，近期被埃及當局宣布暫時關閉，並未通知何時重新開放。數名匿名的埃及官員與消息人士坦言，在以色列對加薩地區的轟炸下，埃及與加薩走廊、以色列接壤的邊境地區現已進入高度警戒狀態，飽受經濟動盪之苦的埃及已無力再收容更多難民。
報導指出，過去拉法這個過境點是巴勒斯坦人進入西奈半島的重要關口，但該檢查哨週一開始已經關閉，加薩一側哨站在週一、週二也陸續遭到以色列轟炸；隨著邊境關閉，巴勒斯坦難民在以色列斷絕燃料、水電與糧食，甚至召集超過30萬名後備役軍人的事態下，隨時都可能爆發人道危機。
埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）週二也公開表示，埃及絕不會容許用犧牲埃及的方式來解決加薩問題，消息人士也稱「以色列對加薩的襲擊引起埃及恐慌」，並稱埃及當局敦促以色列應向平民提供安全通道撤離，而不是鼓勵他們向西南方向往西奈半島逃難。
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