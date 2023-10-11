讓哈馬斯後悔！以色列防長「解除作戰限制」　全面進攻加薩

以色列封鎖加薩地區！埃及「無限期緊閉」邊境點　加薩難民無處去

▲以色列空襲由哈馬斯管轄的加薩地區與埃及接壤的邊境點拉法，爆炸引發陣陣濃煙。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列空襲由哈馬斯管轄的加薩地區與埃及接壤的邊境點拉法，爆炸引發陣陣濃煙。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

以巴衝突問題複雜難解，其中由巴勒斯坦武裝組織哈馬斯管轄的加薩地區，長年來受到以色列海空封鎖，被巴勒斯坦人形容是「露天監獄」，如今以色列國防軍（IDF）將該地全面圍困封鎖水電、糧食之際，大量巴勒斯坦難民只能逃難至與埃及接壤的過境點，但埃及當局日前決定關閉邊境，並敦促以色列不應鼓勵平民朝西奈半島逃難，而是為平民提供安全通道撤離。

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擁有230萬人民居住的加薩地區（Gaza strip）自2007年以來受哈馬斯治理，但在以色列與埃及的協助封鎖下，當地民生經濟困難，不少巴勒斯坦人近年只能等待以色列發放的許可證進入市區工作營生，這也促成雙方衝突的原因之一。

▲以色列空襲埃及和加薩地帶的邊境點拉法，當地民防與巴勒斯坦救援隊協助救出平民。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列空襲埃及和加薩地帶的邊境點拉法，當地民防與巴勒斯坦救援隊協助救出平民。（圖／美聯社／達志影像）
戰事進入第二夜，以軍在大規模轟炸報復哈馬斯突襲行動時，軍方發言人赫克特（Richard Hecht）中校表示將對加薩地區進行全面圍困，更在週二（10日）建議加薩地區的巴勒斯坦人逃到埃及去，同時宣布已經重新控制哈馬斯上週六突破的邊境缺口，「任何平民都可以離開，我也會建議他們這麼做。」

不過根據《路透》與《新阿拉伯人報》報導，加薩與埃及邊境的拉法（Rafah）和塔巴（Taba）等2個邊境關口，近期被埃及當局宣布暫時關閉，並未通知何時重新開放。數名匿名的埃及官員與消息人士坦言，在以色列對加薩地區的轟炸下，埃及與加薩走廊、以色列接壤的邊境地區現已進入高度警戒狀態，飽受經濟動盪之苦的埃及已無力再收容更多難民。

▲巴勒斯坦平民在以色列對加薩地區的拉法難民營的空襲中喪生。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦平民在以色列對加薩地區的拉法難民營的空襲中喪生。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，過去拉法這個過境點是巴勒斯坦人進入西奈半島的重要關口，但該檢查哨週一開始已經關閉，加薩一側哨站在週一、週二也陸續遭到以色列轟炸；隨著邊境關閉，巴勒斯坦難民在以色列斷絕燃料、水電與糧食，甚至召集超過30萬名後備役軍人的事態下，隨時都可能爆發人道危機。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）週二也公開表示，埃及絕不會容許用犧牲埃及的方式來解決加薩問題，消息人士也稱「以色列對加薩的襲擊引起埃及恐慌」，並稱埃及當局敦促以色列應向平民提供安全通道撤離，而不是鼓勵他們向西南方向往西奈半島逃難。

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