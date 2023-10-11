美釋放威懾訊號！白宮稱有能力支持烏克蘭、以色列和印太地區盟友
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）襲擊以色列的規模前所未見，美國總統拜登先是譴責了該組織對以色列發動的恐怖主義襲擊，又承諾美國將與以色列站在一起，但美國眾院議長遭罷免與軍援烏克蘭預算案等影響下，外界仍質疑美方對於盟友支援的態度是否會有所動搖，為此白宮國安顧問蘇利文也再次強調，美國有足夠能力支持烏克蘭、以色列，以及印太地區的盟友。
國際中心楊智傑／綜合報導
以巴衝突在中東地區可能掀起局勢升級，美國總統拜登週三（10）在白宮發表講話，承諾將確保以色列擁有照顧其公民、自衛和應對此次襲擊所需的一切，並譴責哈馬斯所發動得恐怖主義襲擊，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也稱美國政府有足夠力量同時支持烏克蘭、以色列和印太地區的盟友。
因應以巴衝突再起、俄羅斯入侵烏克蘭及中國在印太地區之持續擴張，有《華爾街日報》的專欄作家呼籲，美國國會應把支援烏克蘭、支援以色列與支援台灣的軍費案整合一併通過，蘇利文則回應表示，美國政府得任務就是確保在上述地區能夠順利展開支援盟友的工作，並稱拜登總統已經指示要針對任何可能情況，制定緊急應變計畫。
蘇利文表示，美軍調動航空母艦打擊群並非為了哈馬斯，而是為了加強在中東態勢的威懾，並向可能尋求擴大這場戰爭的其他國家發出明確訊號，同時也透露美方正與盟友及合作夥伴協商未來幾天可能出現的所有潛在情況。