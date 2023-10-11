科技新貴辭職去賣魚！《阿叔》張睿家創業苦喝魚塭水

華視8點檔《阿叔》是台灣首部木工職人劇，首次挑戰全劇台語台詞的張睿家，飾演一位玩世不恭的科技新貴，因接受神明的旨意回到家鄉擔任濟公的代言人，劇中的他回到家鄉後，開發新型的虱目魚產業，拍攝過程中，也親自下水進入魚塭體驗圍捕虱目魚，由於圍捕過程中虱目魚掙扎拍打的力道很大，導致魚塭的水全部噴到張睿家的身上與嘴巴裡，他開玩笑說：「已經把這十年跟虱目魚見面的次數全部用完，現在已經對虱目魚完全無感了。」
記者羅凌筠／綜合報導
飾演張睿家妹妹的林玟誼，終於擺脫苦情角色，飾演一位Man力爆棚的美女木工，她大讚劇組都非常用心，為求拍攝真實，現場的道具有些都是真的古董，演員們都是心驚膽顫地拍戲，深怕一個不小心會把古董碰壞，拍攝過程中，只要有人不小心稍微碰撞到古董，在場的人員和演員們都會集體開玩笑：「吼，要賠幾萬塊囉！」
全劇皆在嘉義拍攝，林玟誼表示對嘉義的天氣印象深刻，每天都是豔陽高照，但劇組人員跟導演都非常照顧、保護演員們，不讓他們被熱到中暑或是曬黑、曬傷，林玟誼還模仿導演一喊「卡」過後，對工作人員喊：「快點幫我的演員撐傘！」
《阿叔》劇情描述王識賢飾演才氣縱橫卻心高氣傲的「木工修復師」，藉由這項逐漸沒落的工藝，修補親情的羈絆，卡司集結韓瑜、張睿家、林玟誼、柏妍樺、伊正、王彩樺、黃西田、民雄、謝其文、巴鈺、黃新皓、張再興、安乙蕎、錦德、許瓊月、李之勤等實力派演員，今（11）日在華視播出。