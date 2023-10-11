▲3歲童發展遲緩、戒心重　Q萌治療犬陪伴學習

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其中服務板橋、新莊、五股及泰山的第3區早療社區資源中心，辦理「治療犬來上課」親子活動，由專業的治療犬陪伴早療幼兒一起學習，在動輔師、動輔員及治療犬三者一體的合作模式下，設計各種有趣的活動，以引導發展遲緩兒童和治療犬互動，以達療育目的。
新北市社會局長李美珍表示，0-6歲為兒童發展的黃金期，如能及早發現及時進行療育，對於兒童發展十分有助益。新北市各區早療社區資源中心平時也會辦理各項親子活動、親職講座、到宅或定點療育示範，相關資訊可至新北市育兒資訊網早療專區查詢。
治療犬（Therapy Dog）是指經過篩選與訓練、性情穩定且親人的狗狗，可以協助人們在認知、情緒、社會人際、教育、復健、壓力調適等功能。動物輔助治療方式在國外已行之有年，大多應用在長輩陪伴與身心症狀病人，有舒緩病人情緒的效果，同時也能幫助照顧家屬減輕負擔，提升照顧品質。
第3區早療社區資源中心委託第一社福基金會辦理活動，基金會社區服務處處長呂雅嵐表示，發展遲緩兒童透過與治療犬互動，會刺激認知、復健、壓力調適甚至人際關係等功能學習，尤其是在復健過程，透過與治療犬一起陪同學習的課程設計，如撫摸治療犬、牽牠散步等，能自然誘發兒童自發性的肢體活動，在自然情境下學習，讓兒童獲得愉悅的復健經驗。
新北市兒童健康發展中心提供0至6歲的幼兒及家庭發展諮詢，也是推動早期療育的通報窗口，積極為孩子進行健康管理，並提供家庭支持及資源連結等，如有兒童發展相關疑問，可電洽2955-0885，有專業人員提供服務。
早期療育 迎頭趕上衛生福利部社會及家庭署、國民健康署資料指出，引起發展遲緩兒童的原因很多，包括環境因素、社會文化因素、心理因素及腦神經、肌肉系統疾病等。若能透過早期療育的介入，包括：各種醫療復健、特殊教育、家庭支持、福利服務等，可能使兒童的發展遲緩現象減輕，甚至一部分的孩子可以經過早期療育而趕上，減少對家庭及社會的負擔。
發展遲緩兒童早期療育-各縣市政府通報轉介中心
如果家中有經由衛生主管機關認可之醫院確診為發展遲緩兒童須接受療育者，可洽各直轄市、縣（市）政府通報轉介中心，全國共有35處。
發展遲緩兒童早期療育-各縣市政府個案管理中心
經通報轉介中心評估後續有需要輔導者，將轉介至個案管理中心接續提供服務，如進行個案評估、擬定服務計畫，規劃及執行家庭支持性活動等，全國共有55處個案管理中心。
兒童發展聯合評估中心
提供疑似發展遲緩兒童可至22縣市兒童發展聯合評估中心進行評估確診，以早期診斷及早期療育。
早期療育機構概況
政府鼓勵與委託民間辦理之早期療育機構（含兼辦早期療育業務之機構），提供發展遲緩兒童日間療育、時段療育之療育及照顧服務。
發展遲緩兒童社區療育據點
為了縮短早期療育資源城鄉差距，於資源不足鄉鎮區推動社區療育服務，如幼兒療育服務、提升親職技巧、家長團體與親職活動、兒童發展社區宣導及預防服務等，便利發展遲緩兒童及家長接受便利性與社區化療育服務。
到宅服務
為掌握發展遲緩兒童最佳療效時期，滿足個案及家庭之需求，政府提供到宅服務。
其他療育單位
政府除運用社會福利資源外，也規劃衛生與教育資源提供早期療育服務。
兒童生長曲線檢測
提供民眾線上檢測兒童生長發育的工具及兒童生長百分位之參考。
發展遲緩兒童早期療育費用補助
發展遲緩兒童之父母、監護人、實際照顧者檢具申請表及相關文件，向兒童戶籍所在地申請早期療育費用補助。 申請時間、受理申請單位、補助款之核撥及申請案件之核准與否等，由地方政府訂定之（低收入戶以每人每月最高補助5000元為原則，非低收入戶以每月最高補助3000元為原則）。
早期療育服務宣導短片-心愛寶貝 刻不容緩
宣導3歲以下疑似發展遲緩兒童與一般兒童的行為差異，並鼓勵針對疑似發展遲緩兒童應協助通報各地方政府通報轉介中心，及早接受療育。
寶貝發展篩檢指南光碟
透過光碟內容可更了解如何篩檢及孩子的發展遲緩原因及參與照顧的方法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59487
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