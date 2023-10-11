竹縣府會參訪世客博　楊文科讚：有太陽的地方就有客家人

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楊文科提到，展場展現客家人強調晴耕雨讀的信念，重視工作與讀書，像是高雄市美濃區即為台灣最多博士的故鄉，花蓮縣鳳林鎮則是全台最多校長的故鄉，可見客家人非常重視教育。不只這樣，客家人除了所謂「硬頸」精神，嚴格說來應該是「硬腳掌筋」，非常苦幹實幹，讓客家人到全世界不同的角落，都可以出人頭地，可以說「有太陽的地方就有客家人」。
新竹縣這次配合博覽會參與臺灣館策展，以「信念匯聚之塔」呈現客家元素組合出具像化體驗，從信仰、血脈到技藝傳承與物產保存美學，以「地與氣」、「人與精神」為核心，由自然及土地牽起的生活脈絡，累積出技藝、儀式、信仰等文化資產，為臺三線帶狀展場最大亮點。
縣府表示，除積極參與策展外，也請新竹縣無形文化資產客家方口獅隊、傳統山歌、三腳採茶戲、八音團隊、客家流行歌創作歌手，在博覽會期間到桃園市表演。另在9月22日至24日與客家委員會、桃園市政府、國立中央大學共同主辦「世界客家研究大會暨全球客家研究聯盟國際雙年學術研討會｣，邀請美國、泰國、馬來西亞、新加坡、越南及牙買加等國際專家學者學術研討，並實地走訪北埔金廣福公館、姜阿新洋樓、竹北新瓦屋及新埔褒忠義民廟等歷史景點，體驗新竹縣人文豐饒的客家傳統及文化。
同時向國際行銷新竹縣身為客家大縣，保鄉衛土義民信仰、忠孝傳家與晴耕雨讀精神，期讓客家躍上國際，讓更多人認識客家，打造新竹縣成為全球傳承客家文化重鎮。