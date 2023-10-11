為認祖歸宗及債務糾紛聚眾圍派出所　警方社維法送辦

今（11）日晚間，竟有20多人在高雄三民二分局鼎金派出所外聚集並舉牌，該案一度以為是派出所內有員警欠債，派出所因此遭債主包圍，經查才得知是46歲的何女為認祖歸宗和債務糾紛，今日下午在一處民宅潑漆砸毀窗戶，警方獲報帶回兩嫌，因不滿警方逮人，竟在晚間包遊覽車，聚眾到派出所外舉牌「訴說委屈」，還說遭到一名汪忠義警員威脅，但三民二分局強調，沒有這位員警。
記者鄭婷襄／高雄報導
警方調查，何姓女子與張姓男子（已逝）未婚，共育1女；但張男生前與何女家人有約新台幣1000萬之借貸；今日何女便帶著女兒前往三民區鼎強街上張男透天住家要求認祖歸宗，惟張男家人閉門拒見，何女友人賴姓男子（18歲）與蔡姓男子（17歲）就在鐵門上潑漆、砸毀窗戶，警方獲報到場立即帶回兩嫌。
朋友被警察抓走，何女心生不滿遂與沈男（43歲）等20名友人包遊覽車至鼎金派出所前人行道，訴求張男家人不負責任的委屈，但在警署外聚眾，全案就依刑法妨害秩序、恐嚇、毀損罪，當場逮捕何嫌、沈嫌、賴嫌、蔡嫌。
其餘到場人員將檢視蒐證影像後，以社會秩序維護法第72條、第73條移請高雄地方法院簡易庭裁處；而警方也在現場查獲1名由桃園地院於112年9月23日發布的石姓詐欺通緝犯，全案將移請桃園地院審理。