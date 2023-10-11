桃竹竹苗TPASS上路首週破8萬人次　竹竹方案最暢銷台鐵最多人使用

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交通處長倪茂榮表示，桃竹竹苗通勤定期票設定及使用人數持續增加，經電子票證公司統計，4種定期票方案以竹竹288元方案最多人設定，占40%，第2名為桃竹竹799元方案，占30%；另經電子票證公司統計，TPASS上路首週突破8萬人次，並以台鐵為最多人使用，占59%，第2名為公車、客運，占28%，期望持續增加使用人數，能減輕市區交通負擔，造福更多市民朋友。
交通處表示，TPASS上路首週，經向客運業者及服務據點了解，整體運作良好，且因提早開放設定定期票，約5成民眾在上路前即完成設定，有效分散人潮，上路首日亦無排隊設定人潮。台鐵新竹站也因應定期票使用人潮，進站閘門已增加專屬通道，若無法紓解人潮也會緊急調度一般閘門供旅客使用，在出站閘門全數都設置TPASS刷卡機，加速旅客出站，台鐵新竹站也會增加人員協助引導民眾進、出站，確保車站順利運作。
交通處提醒民眾，首次使用TPASS務必至桃竹竹苗區域內火車、公車、客運、桃捷等交通工具完成一次「進、出站或上、下車刷卡」才能啟用定期票，而公共自行車則不提供啟用服務。了解更多桃竹竹苗通勤定期票相關資訊，請至交通處網站( https://dep-traffic.hccg.gov.tw/ch/index.jsp )，或洽詢(03)5216121大眾運輸科分機476，將有專人服務。