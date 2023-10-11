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桃竹竹苗TPASS上路首週破8萬人次　竹竹方案最暢銷台鐵最多人使用

▲使用桃竹竹苗定期票的民眾累計突破8萬人次，圖為新竹火車站TPASS通勤定期票進站口。（圖／新竹市政府提供）
▲使用桃竹竹苗定期票的民眾累計突破8萬人次，圖為新竹火車站TPASS通勤定期票進站口。（圖／新竹市政府提供）

記者李春台／新竹報導

為減輕通勤民眾的交通支出，新竹市政府攜手桃竹竹苗積極向中央爭取，力拼桃竹竹苗通勤定期票於10月2日上路，據電子票證公司數據統計顯示，上路首週已超過萬人設定定期票，首週又正逢雙十連假，民眾利用TPASS搭乘大眾運輸到各處遊玩，使用桃竹竹苗定期票的民眾累計突破8萬人次，預估未來運量將會持續增長。 

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市長高虹安表示，桃竹竹苗通勤定期票有4種方案，其中竹竹288元定期票最划算，且設定人數最多，每天往返竹竹搭乘火車、公車的上班族或學生，非常踴躍使用。另外，設定定期票的民眾，除通勤、通學之外，假日觀光旅遊也可以使用TPASS搭乘市區公車、公路客運、YouBike等大眾運輸交通工具，暢遊優惠區間的觀光景點，也歡迎桃園、苗栗鄰近縣市的民眾多多使用TPASS，搭乘火車來到新竹火車站，再轉乘公車至新竹漁港，造訪竹市知名景觀波光市集、魚麟天梯及17公里海岸線等知名景點遊玩。

交通處長倪茂榮表示，桃竹竹苗通勤定期票設定及使用人數持續增加，經電子票證公司統計，4種定期票方案以竹竹288元方案最多人設定，占40%，第2名為桃竹竹799元方案，占30%；另經電子票證公司統計，TPASS上路首週突破8萬人次，並以台鐵為最多人使用，占59%，第2名為公車、客運，占28%，期望持續增加使用人數，能減輕市區交通負擔，造福更多市民朋友。

▲TPASS上路首週突破8萬人次，其中以台鐵為最多人使用。（圖／新竹市政府提供）
▲TPASS上路首週突破8萬人次，其中以台鐵為最多人使用。（圖／新竹市政府提供）
交通處表示，TPASS上路首週，經向客運業者及服務據點了解，整體運作良好，且因提早開放設定定期票，約5成民眾在上路前即完成設定，有效分散人潮，上路首日亦無排隊設定人潮。台鐵新竹站也因應定期票使用人潮，進站閘門已增加專屬通道，若無法紓解人潮也會緊急調度一般閘門供旅客使用，在出站閘門全數都設置TPASS刷卡機，加速旅客出站，台鐵新竹站也會增加人員協助引導民眾進、出站，確保車站順利運作。

交通處提醒民眾，首次使用TPASS務必至桃竹竹苗區域內火車、公車、客運、桃捷等交通工具完成一次「進、出站或上、下車刷卡」才能啟用定期票，而公共自行車則不提供啟用服務。了解更多桃竹竹苗通勤定期票相關資訊，請至交通處網站( https://dep-traffic.hccg.gov.tw/ch/index.jsp )，或洽詢(03)5216121大眾運輸科分機476，將有專人服務。

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