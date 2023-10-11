她搭捷運拒讓座「懷孕自己選的」！孕婦慘摔倒地怒罵：沒良心

我是廣告 請繼續往下閱讀
但兩人僵持幾站之後，孕婦突然大聲地對原PO說「妳可以起來了吧…我需要坐」，原PO當下回「找別人吧我也需要坐」，接著就繼續低頭滑手機，不過孕婦仍堅持站在她面前，即使隔壁博愛座上的長輩下車了，也不願意坐下。
這時車廂突然晃動了一下，孕婦站不穩往後摔倒在地，緊接著開始哀嚎，原PO剛好到站起身下車，卻被孕婦邊指邊痛罵「一定要等到我都摔倒妳才想假裝有良心嗎？」原PO走出車廂後還看到孕婦想起身找她算帳，但車門隨即就被關上。原PO最後在文中補充表示「我的邏輯是：善行不是義務，看心情做，好聲好氣問讓我心情好99%讓，除非不舒服」。
貼文曝光後，不少網友留言，「普通座讓位，根本是看妳好欺負」、「懷孕可以搭計程車啊，我都搭計程車，幹嘛一定要讓善良變成是被威脅的善良」、「我也是孕婦，評估自己身體狀況是否可以承擔沒有位子的捷運、公車，如果一定需要坐下，請搭計程車」。不過，也有許多網友認為孕婦很辛苦，最好還是多體諒及讓位。
事實上，根據台北捷運官網指出，北捷自民國96年9月開始發行「博愛識別貼紙」，任何有座位需求者不需證明文件皆可依自身需求至各車站詢問處索取；另外也陸續發行了「好孕胸章」及「好孕貼紙」，提供孕婦索取使用。提醒有需要的民眾可以配戴相關辨識物，讓其他乘客能更有效率地識別出需要座位的人。