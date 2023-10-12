MLB／年度最佳新秀大熱門！ 台美混血大物「卡仔」持續驚奇表現
美國職棒亞利桑那響尾蛇隊當家外野手柯賓·卡洛爾（Corbin Carroll），在今年他的第一個完整賽季中，繳出0.285/.362/.506 的優異打擊三圍，共計擊出161支安打，其中有25發全壘打，外加76分打點及54次盜壘成功。如此亮眼的表現，使許多棒壇專家認為今年大聯盟國聯的年度最佳新秀，幾乎確定將由 Corbin Carroll 獲得。
實習記者陳品翔/綜合報導
而 Corbin Carroll還有一個為人熟知的身分，那就是他是位台美混血的球員，父親為美國人 ，母親則是來自台灣。高中就讀華盛頓湖濱中學時，就已展現打擊天分，賽季累計打擊率0.340、101分打點及22支全壘打，傑出表現也使得他在2019年的MLB選秀大會上，順利於首輪第16順位，被亞利桑那響尾蛇隊青睞中選。
如今 Corbin Carroll 的第一個完整賽季，就帶領響尾蛇隊打開了睽違六年的季後賽大門。
甚至在現在面對洛杉磯道奇隊的分區系列賽，以總勝場2:0的絕對優勢領先道奇隊，只要再取得一勝，就能前往國聯冠軍賽。扮演開路先鋒的 Carroll，也持續維持例行賽的高檔演出，目前四場季後賽打擊率高達五成，14次打擊機會中共擊出7支安打，其中有2發為全壘打。
今年三月，亞歷桑納響尾蛇隊也和卡羅爾達成共識，雙方簽下長達八年合約，並附帶第九年的球隊選擇權。這份合約總價可能會達到1.34億美元， 對於響尾蛇隊來說，或許在當時是種賭注，但如今看來，這份合約似乎相當划算。