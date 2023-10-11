▲專訪／曾是啦啦隊校隊！蕭鴻練「翻」導致聽力受損　曝受傷後心路歷程　

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提及角色，蕭鴻表示堯舜宇是自卑的，看見與劇中總經理夏商舟與自己年紀相仿，身份地位卻懸殊。即便每天吃吐司邊果腹，仍不覺得是恥辱，但是身為社會新鮮人看到身份地位差，心裡肯定會有一些不平衡。跟著總經理後赫然發現，對方的內心「什麼都有，但什麼都沒有！」自己則是「看起來什麼都沒有，但其實擁有很多！」一位是缺乏照顧，一個是需要照顧，是很喜歡角色設定的其中一個要素。
蕭鴻在訪談中透露，大學曾擔任競技啦啦隊校隊。回憶起過去啦啦隊瘋狂訓練的過程，「每天早上6點練習到10點；6點先跑步10圈後開始暖身，做最基本的暖身操與拉筋，接下來開始做內部啦啦隊訓練。每天課表不一樣，包括練習翻、抬女生飛高高等技巧，接著一起操練體能，然後收操。」
雖然在《絕對佔領》不用裸露身材，平時亦有運動習慣的蕭鴻說，至今仍喜歡「翻」這個動作，平時會借教室練空翻；一周大約去3天健身房，針對不同的部位鍛鍊，一天手加上核心、一天背加核心，另外一天純核心。不過，一年前因為練習「翻」的一個新招，初學習已經有形狀了，穩定性卻不夠，一不小心用力過度撞到牆壁，腦溢血導致左耳幾近聽不到，聽力缺損只有66分貝。
蕭鴻坦言，曾經有一陣子很怨天尤人，覺得為什麼這種事會發生在我的身上？但是在醫院看到很多人，特別是腦科的病人，大部份病況都非常嚴重，自己卻可以行動自如跟醫生、護士聊天，比起來心理好過很多。僅是，夜深人靜的時候，內心想著：「耳朵聽不到，到底會不會好？」醫生至今仍未給予確定答案，僅告訴你臨床上沒有人會好，也沒有建議自己戴助聽器；自己也認為配戴可能沒有幫助，因為你傷到的是聽覺神經，耳朵其他部位都沒有受損。
左耳聽不清楚的障礙？蕭鴻說與朋友一起出去，一定要刻意走到友人旁邊去聽說話，講悄悄話的時候也要走到正確的方位，否則聽不到。與他人交流上會受到一些影響，像是對方講話一半突然被打斷，好像自己潑了對方一桶冷水，覺得有點內疚。倒是不會自卑，反而成為一個可以跟大家聊天的話題，自己也不介意這件事。雖然自己不算是一個樂觀的人，蕭鴻說在受傷這件事反而比較樂觀，想著「還好那時候傷到不是視神經，只是耳朵，不然就瞎了！」他也提及，會練習翻的原因，是想要練習跑酷，從各種不同的高度，直接跳下來。問到未來還會不想要翻，蕭鴻坦言還是會想翻，平常其實還是有在練習。
蕭鴻自己家中開公司，也是從基層做起，在公司屬於辦活動部門，大家叫我做什麼就做什麼，就像劇中的堯舜宇一樣，是個小螺絲釘。爸爸與媽媽因為白手起家做起，不想讓兒子進去後就有很高的職位，「你就是來打工的，好好做！」不想被大家說：「你就是老闆的小孩！」所以努力跟大家打成一片，壓力真的頗大。
問及爸媽對於自己加入演藝圈的態度？蕭鴻表示爸媽對於《絕對佔領》在日本甫一上架，即在Rakuten TV的當日排行榜上榮獲BL作品和綜合排行榜第一表示開心，甚至姊姊來看首映時竟然哭了，爸爸看劇的反應是「呦~不錯啊！」媽媽則想等劇全部播完後再觀看。
提到對於臉紅心跳的劇情，蕭鴻對於第二集在沙發上睡著，近距離看到總經理，當時後嚇到往後退，他把我拉回來的這一個舉動，那種氛圍真的臉紅心跳「哇！好帥！」一種最霸道的感覺，這真的是一個霸總，有在佔領我與攻擊我，也因此之後才會發生後續的攻防事件。毛祁生一旁說，這個畫面真的很漂亮，眼睛水汪汪的，好像小鹿斑比，內心想著：「他怎麼會這樣好看？」
問及演出BL劇所做的功課，蕭鴻表示，除了看BL劇，對自己最有幫助進入劇情的是音樂，「我會列一個歌單出來，針對每場戲我的角色的心境去詮釋。」與毛祁生皆透露，彼此很有默契所以不用特別培養，兩人皆屬於能感受彼此情緒的人。蕭鴻解釋，例如現場發生的事，透過對方的眼神，或者講話的語氣就可以得知；又或者當自己接了這顆球，想著用另一個方法投出去，彼此互相溝通與交流。毛祁生更自爆，哭戲都是玩真的，整部劇的走向怎麼會變得這個樣子？也因為導演說不能哭，導致幾場戲重拍很多次。
提到未來計畫？蕭鴻則透露將客串一部電影，很屁、討人厭、脾氣很糟的富二代，與堯舜宇一角相差很多。
《絕對佔領》每週五晚上八點播出，請鎖定平台Vidol、KKTV，海外平台是RakutenTV、Video Market、Viki、GagaOOlala。
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