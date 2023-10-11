▲專訪／1個月體脂降10！毛祁生曝瘋狂瘦身秘訣　從網紅晉身「霸總專業戶」談過程：珍惜

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毛祁生在劇中有不少裸露身材的劇情，蕭鴻透露看對方脫衣服的時候，會有一種「哇！身材好好！」的感覺。當對方把衣服脫掉赤裸裸站在自己面前，覺得兩人關係變得更近、更赤裸，只有我可以摸他佔有，忍不住摸了毛祁生好幾把。毛祁生透露反應：「我當然會害羞啊！」也因為擔心大家會評價自己的身體，包括吃飯、飲食、喝水都會控制，甚至在上戲前綁束腰，做足準備。
平常就有健身的毛祁生透露，每次去健身房練完身體，會拍攝影片檢視自己的狀態，希望身材看起來舒服，不用特別壯或特別瘦。拍戲準備期之前，每天都會去健身房，早上跳有氧與練核心、下午脫水（桑拿），晚上強度訓練，一天鍛鍊大概兩到三次，總共加起來5-6小時；工作時透過束腰維持最好的狀態；至於飲食部分，吃水煮，喝非常多水，油炸與拍戲便當都不吃，離開吃飯的地方解餓。
自認怕生的毛祁生坦言：「不會怕表達自己的情緒，但卻怕鏡頭！」疑惑以前曾經是網紅的他，為什麼會怕鏡頭？毛祁生笑著說：「那時候不在乎自己啊！」提及當明星與網紅的差異？他表示真的不一樣。網紅就是盡可能宣傳自己，新聞越聳動越好，當明星則要顧及很多層面，以及對整個團隊的尊重：例如劇中當總經理，就要有形象在，某則對觀眾感官不好。至於過往拍攝的一些影片，許多人覺得是黑歷史，毛祁生則反回那是驕傲：「那是我的青春，不過都過去了，收掉很多影片！」我的青春等於“巴巴烙”，都奉獻給藝術了，笑翻現場。
從當網紅，然後發片，之後赴大陸拍戲，再回到台灣拍戲，談到一路上的心路歷程，他用「珍惜」兩個字來形容。珍惜每一次的機會，也很感謝幫助我的人，沒有他們我不能到這一步。這世界很大，一個人幹也幹不完，不能靠你自己的一已之力去闖蕩江湖，一定要有團隊。他說：「很感謝與相信自己的團隊，讓我一步步地向上PUSH，更感謝自己努力實現夢想。」
至於為什麼先去大陸拍戲，而不是選擇在台灣？毛祁生說，剛好有一個拍戲的機會，當時候職業是網紅，80公斤重，體脂率大概18-19左右；對方卻告訴自己，「我給你2個月的時間，當體脂體脂率瘦到10，變壯，就讓你試鏡！」後來僅花1個月的時間，體脂率到9.1，變得很壯，達到對方的要求，實現拍戲夢想。
1個月如何從體脂體脂率19瘦到9.1？毛祁生直言：「虐待自己！」每天喝好幾萬CC的水，吃健康食品、每天鍛鍊健身早、中、晚三次，常睡在瑜伽室，早上7點鐘蚊子就會把你吵起來去練習，甚至經常每天早上4點去健身房鍛鍊。蕭鴻表示，看到他這樣做，是一種熱枕與意志力。曾當過運動員的蕭鴻一旁解釋，運動最重要的關鍵在於意志力，從他的身上看到強到爆炸，就像是運動選手般的堅強。毛祁生則說：「意志力需要訓練與強迫自己！」現在雖然沒有這樣瘋狂鍛鍊，但每天早上一定要沖冷水澡，「因為虐待自己才會成長，對吧？」
毛祁生坦言，自己是一個極端的人：「你可以討厭，但你不要不知道我是誰，對我沒有感覺！」太在乎他人的感受，網路上的留言都仔細看過，稱真的爆走心，甚至每一則留言都記得很清楚，還親自回應留言讓網友大驚：「你留言了！」。他對此疑惑地說：「為什麼把我要講成這樣？」但因為這些網路留言，反而提醒自己改進，也感謝大家讓我找到自己。
為了演出BL劇，做了哪些功課？毛祁生透露有看過《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，笑稱：「看到男主角感覺與自己很相似，想揣摩一下感覺！」。至於臉紅心跳的劇情，毛祁生開玩笑地說：「扛他扛到臉紅心跳！」笑翻現場。他委屈地說，來回扛了30幾次，從一樓走到二樓，再走回房間，超級累；且房間很窄，還要開門，一鏡到底，這一場戲真的很有難度，幸虧有曾待過啦啦隊的蕭鴻指導，知道怎麼扛人才不會累。
毛祁生接著說，只要跟蕭鴻對視，就會知道我們準備要發生什麼事情，那個悸動是，當你知道結果之前的那個瞬間，心臟會「咚咚咚」跳很快。例如，有一場戲需要玩弄耳垂挑逗他，真的很害羞。
提到未來計畫？ 毛祁生表示與蕭鴻相約去滑雪，甚至蕭鴻把自己心愛的手套給他，對運動員來說這一行為是非常偉大的！此外也有一部電影《好想和你在一起》要演出，裡面的角色跟《絕對佔領》夏商舟的角色決然不同，完全是一個屁孩。
《絕對佔領》每週五晚上八點播出，請鎖定平台Vidol、KKTV，海外平台是RakutenTV、Video Market、Viki、GagaOOlala。
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