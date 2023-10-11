以巴衝突逾2200死！納坦雅胡與在野黨共組建戰時內閣
以色列和巴勒斯坦的軍事衝突自10月7日爆發，至今戰事仍持續升級。隨以軍全面圍困加薩走廊，當地唯一的發電廠燃料耗盡，哈馬斯稍早宣布將針對以色列特拉維夫機場發動大規模火箭彈攻擊，而以色列方則由總理納塔亞胡（Benjamin Netanyahu）與主要在野黨派達成共識，同意共組緊急政府與戰時內閣。
國際中心楊智傑／綜合報導
《以色列時報》指出，隨以巴戰事持續升級，以色列政府達成共識，將由以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與主要在野黨派共組緊急政府與戰時內閣，並將由他們指揮與哈馬斯的戰爭。此內閣僅包含納坦雅胡、以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）與在野黨領袖甘茨（Benny Gantz），觀察員則包含以色列前參謀總長埃澤科特（Gadi Eizenkot）與戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）。
組成戰時內閣意味著，在戰爭期間以色列政府部會通過或提出任何「與戰爭行為無關」的法案或政策決定，所有高級官員的任命也將在戰爭期間自動延長。
此前，哈馬斯管轄的加薩地區遭以軍大規模空襲，哈馬斯則宣布將針對以色列的特拉維夫機場還以顏色發動大規模火箭彈攻擊，據悉特拉維夫的本古里安機場（Ben Gurion Airport）將暫時停止航班升降；根據雙方最新死傷數字，以色列稱遭哈馬斯殺害者死亡人數超過1200人，巴勒斯坦方則指有至少1055人死於以色列的空襲。