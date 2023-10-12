高球／漫步黃金海岸高球場　九九重陽節健走活動長者免費

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今年的九九重陽再次舉辦大型高爾夫球場健走活動，本次活動將於10月23日上午8:30到下午13:30舉行，邀請民眾一起走出戶外，同時凡60歲以上長輩皆可免費報名參加，未滿 60 歲的民眾則酌收活動報名費500元。
此外，活動當日在台北車站提供遊覽車接駁服務。參加活動的所有與會者皆能獲得國寶客製化運動毛巾及活動餐券，活動當天也會在健走前、後邀請肌齊力專業團隊帶領民眾一起進行毛巾操暖身及收操運動；現場也召集許多攤商一同參與打造熱鬧市集、民眾可持餐券兌換或購買。
去年的九九重陽節，國寶集團在東華高爾夫球場首開台灣球場業界之先例，舉辦「健走 18 洞，健康動一動」的重陽健走活動，獲得熱烈迴響，當天湧入多達六百位民眾，漫步在綠草如茵的球道上，感受東華球場的迷人風光。
從生命事業起家的國寶集團，近年來積極投入休閒育樂產業，目前擁有東華、黃金海岸與東方之星三座高爾夫球場，是全台最大的高爾夫球場事業體；更成立國寶貝家族，積極推廣這項適合所有年齡層的迷人運動。
而有鑑於國內飼養寵物的家庭越來越多，國寶集團也將黃金海岸球場規劃為寵物友善球場。本次活動也歡迎民眾攜帶家裡毛小孩一同來參加，一起徜徉在這片擁有廣闊草坪的寵物友善空間裡。
不管打不打高爾夫球，都能來到最優美的黃金海岸球場運動、踏青、賞美景。