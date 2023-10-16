金鐘58／《原子少年》掀男團熱潮！製作人視《大嘻哈2》為勁敵

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「那時候不只少年確診，連我們同事都有6、7人確診」，製作人謝皓倫談起《原子少年》籌備與錄製過程歷歷在目，「我們節目花了很多時間前製，投入很多心力，是各個團隊一起完成的作品，讓偶像產業鏈更加成熟，尤其男團選秀是台灣很少做過的節目，能夠出圈、讓平常沒在看偶像的人都知道原子少年，代表內容好看，少年們優異表現感動了大家，是一個娛樂產業寫下代表性的作品」。
《原子少年》誕生U:NUS、Ozone、AcQUA、FEniX、VERA等偶像男團，幾乎是點點開花，再造一個新偶像世代。野火娛樂向來是金鐘獎常客，過去製作的《DD52菱格世代》獲得最佳綜藝節目殊榮，這次《原子少年》影響力更甚，被外界寄予厚望，在原子少年積極拉票下，人氣綜藝獎也名列前茅，謝皓倫感恩表示，謝謝觀眾們一起拉票，「入圍就是打勾勾，如果能夠獲獎，就是完美的100分」。
雖然預算無法媲美海外選秀，野火娛樂與踢帕娛樂不斷研發新賽制，在創意方面求新求變，這點絕對是拿下金鐘獎的優勢。同為選秀節目，製作人也會互相切磋，謝皓倫坦言《大嘻哈時代2》是角逐金鐘的最大勁敵，因為自己也是該節目粉絲，私下到攝影棚觀摩對方錄製過程，獲得不少靈感啟發，並將其運用於《未來少女》上，在燈光、攝影等技術方面打造出電影質感。
「我們這麼做會中嗎？」選秀節目就像一場賭注，選手們全力以赴面對未知的星途，製作單位不斷調整符合觀眾的品味，《原子少年》集合天時地利人和，創造一個激發創意、影響力甚大的男團世代，絕對是一個重大的成功。謝皓倫坦言，未來還有更多考驗，疫情過後，全球展開「報復性選秀」熱潮，加上韓團新歌百花齊放，分散了觀眾的注意力，《原子少年2》明年將推出，面臨的是各國選秀節目爭寵、YouTube流量演算法仍在下探，團隊在思考新賽制，如何能夠再創話題、製造新流量。謝皓倫坦言「不會永遠都有順手牌能打」，繼《原子少年》的成功後，《未來少女》是一個新的嘗試，將繼續努力尋求進步，「看到年輕人揮灑汗水，得到想要的東西，真的很感動，做選秀節目是會上癮的」。
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