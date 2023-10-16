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金鐘58／《原子少年》掀男團熱潮！製作人視《大嘻哈2》為勁敵

▲去年播出的男團選秀節目《原子少年AtomBoyz》，掀起台灣許久未見的偶像團體熱潮，並入圍金鐘獎入圍最佳綜藝節目。（圖／記者陳明安攝）
▲去年播出的男團選秀節目《原子少年AtomBoyz》，掀起台灣許久未見的偶像團體熱潮，並入圍金鐘獎入圍最佳綜藝節目。（圖／記者陳明安攝）

記者江芷稜／專訪

第58屆金鐘獎綜藝類節目競爭激烈！去年掀起偶像男團熱潮的選秀節目《原子少年》，結束了漫長的偶像冰河期，再度獲得年輕人的關注，經歷疫情期的1年延宕，最後能順利完成錄製，野火娛樂製作人謝皓倫（Allen）坦言這次入圍的感受不是狂喜，而是眾人完成的作品能出圈，吸引很多平常較少關心偶像的世代，帶來更多感動，他對同樣入圍的選秀節目《大嘻哈時代2》也很讚賞，視對方為這次角逐金鐘獎的最大勁敵！

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▲謝皓倫製作選秀節目多年，代表作《DD52菱格世代》曾獲金鐘獎肯定。（圖／謝皓倫提供）
▲謝皓倫製作選秀節目多年，代表作《DD52菱格世代》曾獲金鐘獎肯定。（圖／謝皓倫提供） 
▲謝皓倫（左）製作的《DD52菱格世代》，曾獲得金鐘獎最佳綜藝節目獎肯定。（圖／金鐘獎FB）
▲謝皓倫（左）製作的《DD52菱格世代》，曾獲得金鐘獎最佳綜藝節目獎肯定。（圖／金鐘獎FB）
沒有踏進選秀節目的攝影棚，應該很難想像錄製一個男團選秀節目的辛苦，一早從團員們的妝髮、服裝、彩排，就是漫長而嚴峻的考驗，不斷反覆從天而降的滿天彩紙、琢磨結尾妖精的燈光、成員熱舞不忘對攝影機眨眼的走位，都需要耗費極大心力，每次開棚就是導師、選手、妝髮、服裝等上百人的參與，尤其是疫情期間，《原子少年》延宕1年才能進棚錄影，對團隊來說都是大考驗。

▲《原子少年 AtomBoyz》首錄記者會。（圖／記者陳明安攝，2022.03.13）
▲「選秀教父」詹仁雄以《原子少年 AtomBoyz》掀起男團偶像風潮。（圖／記者陳明安攝，2022.03.13）
「那時候不只少年確診，連我們同事都有6、7人確診」，製作人謝皓倫談起《原子少年》籌備與錄製過程歷歷在目，「我們節目花了很多時間前製，投入很多心力，是各個團隊一起完成的作品，讓偶像產業鏈更加成熟，尤其男團選秀是台灣很少做過的節目，能夠出圈、讓平常沒在看偶像的人都知道原子少年，代表內容好看，少年們優異表現感動了大家，是一個娛樂產業寫下代表性的作品」。

▲《原子少年》水星上週表演舞台，歌詞被空耳成「訂幾顆綠豆椪」。（圖／林毓家IG）
▲《原子少年》曾因為疫情影響一度停止錄影，讓少年們面臨體力挑戰。（圖／林毓家IG）
《原子少年》誕生U:NUS、Ozone、AcQUA、FEniX、VERA等偶像男團，幾乎是點點開花，再造一個新偶像世代。野火娛樂向來是金鐘獎常客，過去製作的《DD52菱格世代》獲得最佳綜藝節目殊榮，這次《原子少年》影響力更甚，被外界寄予厚望，在原子少年積極拉票下，人氣綜藝獎也名列前茅，謝皓倫感恩表示，謝謝觀眾們一起拉票，「入圍就是打勾勾，如果能夠獲獎，就是完美的100分」。

▲《原子少年》暴紅，Ozone一連兩天在北流開唱門票秒殺，左起為文廷、祖安、佳辰、哲言、煥鈞、子翔組成。（圖／索尼音樂提供）
▲《原子少年》暴紅後，Ozone一連兩天在北流開唱門票秒殺，左起為文廷、祖安、佳辰、哲言、煥鈞、子翔組成。（圖／索尼音樂提供）
雖然預算無法媲美海外選秀，野火娛樂與踢帕娛樂不斷研發新賽制，在創意方面求新求變，這點絕對是拿下金鐘獎的優勢。同為選秀節目，製作人也會互相切磋，謝皓倫坦言《大嘻哈時代2》是角逐金鐘的最大勁敵，因為自己也是該節目粉絲，私下到攝影棚觀摩對方錄製過程，獲得不少靈感啟發，並將其運用於《未來少女》上，在燈光、攝影等技術方面打造出電影質感。

▲天王星登上台中水湳跨年晚會。（圖／三立提供）
▲《原子少年》暴紅後成為活動寵兒，天王星登上台中水湳跨年晚會。（圖／三立提供）
「我們這麼做會中嗎？」選秀節目就像一場賭注，選手們全力以赴面對未知的星途，製作單位不斷調整符合觀眾的品味，《原子少年》集合天時地利人和，創造一個激發創意、影響力甚大的男團世代，絕對是一個重大的成功。謝皓倫坦言，未來還有更多考驗，疫情過後，全球展開「報復性選秀」熱潮，加上韓團新歌百花齊放，分散了觀眾的注意力，《原子少年2》明年將推出，面臨的是各國選秀節目爭寵、YouTube流量演算法仍在下探，團隊在思考新賽制，如何能夠再創話題、製造新流量。謝皓倫坦言「不會永遠都有順手牌能打」，繼《原子少年》的成功後，《未來少女》是一個新的嘗試，將繼續努力尋求進步，「看到年輕人揮灑汗水，得到想要的東西，真的很感動，做選秀節目是會上癮的」。

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