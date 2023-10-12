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今10:00開賣！虎航飛韓國最低1499元起　限時2天！優惠機票訂起來

▲台灣虎航今日針對韓國多個城市航線推出促銷票價，包含台北飛仁川、大邱、釜山、濟州與高雄飛金浦，最低為台北飛仁川單程1499元起，今（12）日的10：00開始搶票。（圖／資料照，取自pexels）
▲台灣虎航今日針對韓國多個城市航線推出促銷票價，包含台北飛仁川、大邱、釜山、濟州與高雄飛金浦，最低為台北飛仁川單程1499元起，今（12）日的10：00開始搶票。（圖／資料照，取自pexels）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣虎航今日推出「享受韓冬 南到北最多韓點」活動，針對韓國多個城市航線推出促銷票價，包含台北飛仁川、大邱、釜山、濟州，還有高雄飛金浦，最低單程未稅1499元起，今（12）日的10：00開始搶票。亞洲航空（Fly AirAsia）也有促銷，即日起至10月15日，台北與高雄飛吉隆坡2590元、台北飛亞庇（沙巴）同樣2590元。

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此次台灣虎航的「享受韓冬 南到北最多韓點」活動，針對韓國多個城市航線推出促銷票價，台北－大邱1499起、台北－仁川1699起、台北－釜山1699起、台北－濟州2299起、高雄－金浦1699起，以上皆為單程未稅票價。僅限定優惠兩天，自今（12）日起的10：00開放搶票，至明（13）日的23:59。可預訂旅遊日期為今（12）日起至2024年1月16日，年底前想到韓國感受「韓」冬的人，要把握機會趕緊搶機票了。

▲虎航針對韓國多個城市航線推出促銷票價，最便宜為台北飛到大邱，單程未稅價1499起。（圖／資料照，韓國觀光公社提供）
▲虎航針對韓國多個城市航線推出促銷票價，最便宜為台北飛到大邱，單程未稅價1499起。（圖／資料照，韓國觀光公社提供）
亞洲航空（Fly AirAsia）也有促銷，優惠日期為即日起至10月15日，台北與高雄直飛吉隆坡單程未稅價2590元、台北飛亞庇（沙巴）同樣2590元，可預訂旅遊日期為即日起至2024年9月30日。
 

▲亞航航空即日起到10月15日推出促銷票，台北與高雄直飛吉隆坡單程未稅價2590元。（資料照／翻攝 vnexpress ）
▲亞航航空即日起到10月15日推出促銷票，台北與高雄直飛吉隆坡單程未稅價2590元。（資料照／翻攝 vnexpress ）

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