以巴開戰！美提高赴以色列警示　國安機構警告「潛在安全問題」

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美國國務院的公告並指出，雖然以色列的本古里安國際機場（Ben Gurion International Airport）仍然開放，但已有數家主要航空公司暫停航班，啟程前應先查詢最新航班狀態，至於希望安全離開加薩的美國公民，也應隨時留意埃及拉法口岸（Rafah Crossing，埃及和加薩走廊之間的過境點）的通行狀況。
約旦河西岸的旅遊警告已提升至3級，至於加薩地區的旅遊警告仍為最嚴厲的4級「請勿旅行」（Do Not Travel）。
有鑑於以巴衝突爆發後，世界各國湧現不同聲浪，另類形式的「以巴衝突」正在多國上演，美國聯邦調查局（FBI）和國土安全部（United States Department of Homeland Security，DHS）也發布了一份公告，提到目前雖然沒有情報表明，有潛在的國內襲擊事件正在被規劃，但其可能性仍然令人擔憂，外國恐怖組織及其支持者仍致力於在美國境內外發動攻勢。
FBI和DHS還指出，「反猶太主義」是各種暴力極端分子發動襲擊的主要動力，威脅著美國和全球的猶太社區。先前國外恐怖組織就曾利用哈馬斯與以色列之間的衝突，號召在美國的支持者發動攻擊，擔心有心人士利用以巴局勢加劇之際，煽動「針對少數宗教群體」的暴力行為。
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