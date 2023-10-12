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以巴開戰！美提高赴以色列警示　國安機構警告「潛在安全問題」

▲美國國務院提升赴以色列旅遊的風險級別，呼籲公民慎重考慮。以色列國旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務院提升赴以色列旅遊的風險級別，呼籲公民慎重考慮。以色列國旗。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯於7日爆發武裝衝突後，戰火至今仍未停歇，美國國務院11日將赴以色列旅遊的風險諮詢級別，提高到第3級的「重新考慮」（Reconsider Travel）；與此同時，美國聯邦機構亦發出警告，稱美國有發生潛在攻擊事件的可能，理由是極端團體中普遍存在的「反猶太主義」。

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根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，美國國務院聲稱，由於內亂和恐怖主義等因素影響，以色列局勢仍處於動盪之中，迫擊砲、火箭彈等攻擊可能會在缺乏預警的情況下發生，因而提高赴以色列旅遊的警示級別，呼籲民眾遵循安全和緊急響應官員的指示。

美國國務院的公告並指出，雖然以色列的本古里安國際機場（Ben Gurion International Airport）仍然開放，但已有數家主要航空公司暫停航班，啟程前應先查詢最新航班狀態，至於希望安全離開加薩的美國公民，也應隨時留意埃及拉法口岸（Rafah Crossing，埃及和加薩走廊之間的過境點）的通行狀況。

約旦河西岸的旅遊警告已提升至3級，至於加薩地區的旅遊警告仍為最嚴厲的4級「請勿旅行」（Do Not Travel）。

有鑑於以巴衝突爆發後，世界各國湧現不同聲浪，另類形式的「以巴衝突」正在多國上演，美國聯邦調查局（FBI）和國土安全部（United States Department of Homeland Security，DHS）也發布了一份公告，提到目前雖然沒有情報表明，有潛在的國內襲擊事件正在被規劃，但其可能性仍然令人擔憂，外國恐怖組織及其支持者仍致力於在美國境內外發動攻勢。

FBI和DHS還指出，「反猶太主義」是各種暴力極端分子發動襲擊的主要動力，威脅著美國和全球的猶太社區。先前國外恐怖組織就曾利用哈馬斯與以色列之間的衝突，號召在美國的支持者發動攻擊，擔心有心人士利用以巴局勢加劇之際，煽動「針對少數宗教群體」的暴力行為。

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