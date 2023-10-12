今晨最低僅19.7度！全台迎3天好天氣 布拉萬成今年「最強颱風」
今（12）日各地水氣減少，不過受到東北季風影響，北台灣早晚氣溫較涼，苗栗公館今晨低溫甚至跌破攝氏20度，來到攝氏19.7度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今明兩天各地大致晴時多雲，週六（10月14日）更加晴朗，但下週日（10月15日）另一波東北風又會讓北台灣降溫、轉雨。此外，布拉萬颱風（國際命名： Bolaven）已和瑪娃颱風並列「今年最強颱風」，對台灣則無影響。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天水氣漸減，各地大致為晴時多雲，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，午後中南部山區有局部短暫降雨；各地早晚稍涼。今日各地氣溫分佈上，北部攝氏21至29度、中部攝氏21至33度、南部攝氏21至33度、東部攝氏20至31度。
吳德榮說，週六水氣進一步減少、各地晴朗穩定，白天氣溫略升、早晚較涼，中南部山區午後有零星少量降雨的機率。下週日另一小股東北風影響，北部、東北部及東部轉有局部雨，北台再轉涼；背風面晴時多雲、山區午後有局部短暫陣雨。下週一（10月16日）東北風轉乾，北台轉多雲時晴，其它地區晴時多雲，各地早晚偏涼。下週二、三（10月17日至10月18日）各地晴時多雲。
吳德榮補充，今年第15號「布拉萬」颱風眼清晰，眼牆發展至最高，強度達到巔峰。中央氣象署最新路徑潛勢預測圖顯示，「強颱布拉萬」估近中心最大平均風速每秒58米，已追平今年第2號颱風「瑪娃」所創的紀錄，並列「今年最強」；目前已通過關島附近，向北北東轉東北，將在日本東南方遠海迴轉，加速遠離日本。