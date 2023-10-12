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《犬系戀人》強碰劉在錫節目！車銀優拉攏粉絲看劇　李玹雨急示愛

▲《犬系戀人》播出時段碰上劉在錫的綜藝節目，主演車銀優（左）喊話粉絲要看劇，李玹雨（右）急忙示愛劉在錫。（圖／friDay影音提供）
▲《犬系戀人》播出時段碰上劉在錫的綜藝節目，主演車銀優（左）喊話粉絲要看劇，李玹雨（右）急忙示愛劉在錫。（圖／friDay影音提供）

記者薛羽彤／綜合報導

韓國臉蛋天才「漫撕男」車銀優相隔三年再度接演浪漫喜劇《犬系戀人》，豪氣宣告這次比《女神降臨》更加「升級」。高冷「網紅」朴圭瑛每晚化身真·犬系女友，收視公約也與狗有關。李玹雨為新戲宣傳，卻因播出時段強碰劉在錫的節目，記者會上他當眾向劉在錫示愛，笑翻眾人。

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由車銀優、朴圭瑛、李玹雨主演，改編自同名人氣網漫的韓劇《犬系戀人》，劇情描述一個被詛咒「接吻就會變成狗」的高中女老師，和唯一能破除詛咒卻超級怕狗的同校男老師，兩人間展開的爆笑奇幻浪漫故事。本劇不僅是車銀優相隔三年再度接演漫改浪漫喜劇，同時也是朴圭瑛繼今年暑假爆紅的《絕世網紅》之後再度擔綱女主角的作品，更是車、朴兩人於2018年在MV中扮演甜度破表的情侶後，首度正式搭檔，因此備受粉絲們的期待。

▲《犬系戀人》主演車銀優（左起）、朴圭瑛、李玹雨。（圖／friDay影音提供）
▲《犬系戀人》主演車銀優（左起）、朴圭瑛、李玹雨。（圖／friDay影音提供）
車銀優在被問到繼《女神降臨》之後又以浪漫劇回歸小螢幕的感想時豪氣表示：「相隔三年再度接演浪漫喜劇，我有稍微思考了一下，拍過這幾年的作品之後，我認為這次可以表現得比《女神降臨》時更『升級』，而實際和朴圭瑛、李玹雨兩位演員合作之後，感覺拍攝成果也確實很有趣，還請大家多多期待」。被問到和劇中角色的相似度時，車銀優回答：「大概是70%左右，相似的點在於，我在和別人第一次見面，或處於尷尬的關係時會給人較為謹慎、冷漠的印象，不同之處則是這次的角色很怕狗，但我不怕狗，我老家就有養狗，非常可愛」，展現出成熟、自信的帥氣。

▲車銀優在劇中飾演「陳書元」。（圖／friDay影音提供）
▲車銀優在劇中飾演「陳書元」。（圖／friDay影音提供）
女主角朴圭瑛在關於三人默契的提問部分答覆道：「因爲年紀都差不多，所以在拍攝現場非常有趣、笑聲不斷，默契非常好」，她還補充說明：「雖然車銀優和我是同期出道，但他是比我小4歲的弟弟，不過他的存在就像一股沉穩的能量很可靠。李玹雨雖然和我同歲，但其實是前輩，我在他身上學到了很多，他為我帶來了舒適的正能量」。而由於劇中會有不少「狗演員」，李玹雨透露拍攝時如果有狗狗們在現場，自己就會產生力量，「我們的拍攝守則中有一條『狗狗們可能會很累，所以請不要過度觸摸或表示關愛』，但我好像沒能遵守，因為牠們實在太可愛了」。

隨後被問到收視公約時，車銀優表示如果收視率達到8%，希望可以去能帶寵物入場的咖啡店或流浪犬收容所一起做志工或捐贈活動。朴圭瑛回答沒有預期的目標，所以會照著李玹雨的守則去做，抽空去流浪犬收容所幫忙。李玹雨則承諾收視率超過8.5%的話，就想辦個活動和養狗的人一起度過愉快的時光。

此外，由於《犬系戀人》將與韓國國民MC劉在錫的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》「強碰」同時段播出，車銀優為此向粉絲喊話：「本劇會讓觀眾感到療癒的，希望大家能抽空準時收看」，李玹雨則搞笑表示：「我愛劉大神，但還是請大家多多收看《犬系戀人》」，引爆記者會現場一片笑聲。

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