慘遭電擊毒打！女潛水教練被騙去緬甸 人道組織救回大馬
社群平台上的高薪廣告陷阱多，詐騙集團往往假冒正當工作，已不尋常的高薪欺騙受害者飛往東南亞某國後，再強行擄往詐騙園區。一名馬來西亞的女性潛水教練，受到高薪廣告蠱惑，被拐到緬甸從事非法電詐行業，期間如果業績未達標，就會被毒打和電擊，最後是人道組織將她救出來，不然她原本以為自己「毫無生機」。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據馬來西亞媒體《中國報》，馬來西亞一名女性芝格在去年8月被朋友騙去緬甸的妙瓦底，俗稱KK園區的詐騙園區便在該地。她說去年在她的朋友介紹下，輾轉看到求職廣告，標榜「招募客服」，月入可達4萬泰銖（約等同於新台幣3.5萬元），比她當潛水教練的薪水高，因此一時受到蠱惑，從沙巴飛往大馬首都吉隆坡，再從吉隆坡飛到泰國曼谷入住酒店2天後，再飛到泰緬邊境美索鎮（Mae Sot），讓人蛇集團用非法方式運到緬甸。
沒想到一入園區手機和護照就被沒收，被迫從事愛情詐騙，以「假照片網戀」噱頭專門騙華人、馬來西亞人、澳洲或新加坡人的財產，如果業績不理想，就會被毒打和電擊。芝格表示前兩個月她有收到「薪水」1500令吉（約等同於新台幣1萬元），另外被准許每個月用手機2次，但期間都不超過10分鐘，她抓緊空擋跟母親求救，家人先後幾次向人道組織求援。
今年她終於跟人道組織取得聯繫，直到10月初她趁著守衛換班的空擋，從園區的後門逃跑，搭上救援組織安排的緬甸籍司機的救援車，來到泰緬邊境向泰國警方申請入境許可函，讓沒有護照的她從美索搭巴士到曼谷。人道組織表示，在這十天內他們幫助芝格辦妥各種手續，包括繳清泰國逾期逗留罰款5800令吉（約等同於新台幣4萬元）。
回馬來西亞接受媒體受訪時，芝格泣訴這段遭遇，並希望讓其他人隨時保持警惕，不要受到高薪廣告誘騙，或是網上的愛情詐騙。人道組織則指出這次救援能成功，主要是當事人敢從園區逃跑，有些求助者因擔憂逃跑失敗後的下場，多數不敢逃跑，因此此事件的當事人敢逃跑也是勇氣可嘉。